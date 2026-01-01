МЧС планирует резко поднять штрафы за управление судами в состоянии опьянения

"МЧС России подготовлен проект федерального закона «О внесении изменений в КоАП РФ (в части уточнения, а также усиления административной ответственности в области обеспечения безопасности людей на водных объектах)», в рамках которого предлагается внести изменения, в том числе в часть 1 статьи 11.9 КоАП РФ, а именно значительно увеличить размер административного штрафа, что позволит существенно уменьшить количество судоводителей, находящихся в состоянии опьянения", – сообщили ТАСС в министерстве в субботу, 15 августа 2026 года.

Сейчас штраф по ч. 1 ст. 11.9 КоАП РФ за управление судном, в том числе маломерным, в состоянии опьянения составляет от 1500 до 2000 руб. Альтернатива – лишение права управлять судами на срок от одного года до двух лет. Аналогичное наказание предусмотрено за передачу управления пьяному человеку. За отказ от медосвидетельствования полагается штраф в размере 1000–1500 руб. или лишение прав на 1–2 года.

Для сравнения, за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии водитель обязан уплатить штраф в размере 45 тыс. руб. Кроме того, его лишают водительских прав на 1,5–2 года.

В Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России зарегистрировано более 46 тыс. маломерных судов. С начала года произошло 106 аварий, связанных с ними, это на 27% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. За это же время за управление судном в состоянии опьянения вынесено 99 административных штрафов по ст. 11.9 КоАП РФ.