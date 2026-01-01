Метро придет в Куркино

"Куркино – московский район, но здесь нет метро, Новокуркинское шоссе перегруженное, доехать до города достаточно сложно. Поэтому мы приняли решение о строительстве метрополитена от «Планерной» до Куркино, и теперь этот район будет интегрирован в московскую сеть метрополитена", – приводит слова мэра ТАСС.

Предполагается строительство двух станций. Одна может получить название "Новокуркинское шоссе" или "Химкинская", вторая же – "Куркино", она появится неподалеку от школы №2005.

Проект планировки предполагается подготовить в 2027 году.

"Года три-четыре понадобится. Большой и сложный проект. Понимаем, что здесь такой район, это не только Куркино, 35 тыс. жителей, но здесь, в этом анклаве, проживает около 300 тыс. жителей – это и Химки, и Красногорск. И вот это огромное количество людей каждый день устремляется в Москву, обратно. Это забитый МКАД, это забитые вылетные магистрали. Очень важно, чтобы этот весь район тоже интегрировался качественно", – подчеркнул Собянин.

Протяженность нового участка составит 5,1 км, пути пройдут под землей. Предполагается, что пассажиропоток станции "Новокуркинское шоссе" будет достигать 26 тыс. человек в сутки, а "Куркино" – 43 тыс. Есть расчет на снижение за счет новых станций пассажиропотока на "Планерной", которая сейчас является конечной.

Общая протяженность Таганско-Краснопресненской линии превышает 42 км, это одна из наиболее протяженных и востребованных веток. За последние 15 лет здесь появились четыре станции – "Спартак" на северо-западном участке, "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" на юго-западном.