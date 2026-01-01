Минтранс более чем вдвое расширит список запретных для полетов зон в России

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Ограничения будут распространяться на все виды воздушных судов, включая беспилотники. Исключения предусмотрены для воздушных судов Минобороны, а в отдельных случаях – для бортов, выполняющих полеты в интересах нефтяных компаний, пишет "Коммерсантъ" в пятницу, 14 августа 2026 года, со ссылкой на соответствующий проект приказа Минтранса.

Новые правила будут действовать бессрочно и вступят в силу после официального опубликования приказа.

Над какими объектами запретят полеты

В пояснении к проекту приказа говорится, что запретные зоны устанавливаются для защиты особо важных и охраняемых объектов. В перечень входят предприятия топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, объекты транспортной инфраструктуры, а также объекты, представляющие повышенную опасность для людей и окружающей среды.

Списки формировали ФСБ, ФСО, Минобороны, Росгвардия, Минпромторг, Минэнерго, Росатом, Роскосмос, государственные компании и региональные власти.

"Установление запретных зон направлено на антитеррористическую защиту объектов, в том числе пресечение террористических актов, а также для обеспечения безопасности использования воздушного пространства РФ", – говорится в проекте.

Что об этом думают эксперты и представители авиаотрасли

Эксперты обращают внимание на обратную сторону расширения запретных зон. Чем больше таких территорий появляется, тем выше вероятность случайного нарушения из-за ошибки пилота или навигационного сбоя. Особенно это актуально для малой авиации и воздушного пространства класса G, где отсутствует постоянное диспетчерское обслуживание.

При этом представители отрасли считают, что в условиях угрозы эффективным инструментом остаются временные ограничения по сигналу "Ковер", позволяющие быстро освободить воздушное пространство.

Другие специалисты рассматривают происходящее как переход от временных мер к системному изменению регулирования гражданской авиации. По их оценке, распространение беспилотных угроз и использование дронов в конфликтах будут в долгосрочной перспективе влиять не только на российские, но и на международные правила организации воздушного движения.

Новые ограничения на фоне беспилотной угрозы

Расширение перечня стало очередным шагом по ужесточению правил использования воздушного пространства на фоне беспилотной угрозы. С 20 июня Росавиация по представлению Минобороны ввела временный режим, ограничивший полеты легких и сверхлегких воздушных судов и гражданских беспилотников на высотах до 5200 м над Москвой и рядом соседних регионов. Государственная и экспериментальная авиация под ограничения не подпали, а регулярные и чартерные пассажирские рейсы продолжили выполняться по установленным маршрутам.

22 июля Росавиация дополнительно снизила предельную высоту полетов в районе Московского авиационного узла – Внукова, Домодедова, Шереметьева и Жуковского – до 4900 м и запретила транзитные пролеты через эту зону. Ограничения могут приводить к увеличению продолжительности отдельных маршрутов и расхода топлива авиакомпаний.

За нарушение правил использования воздушного пространства по ч. 1 ст. 11.4 КоАП предусмотрен штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 тыс. до 150 тыс. для должностных лиц и от 250 тыс. до 300 тыс. рублей для юридических лиц. Если нарушение повлекло по неосторожности тяжкий вред здоровью или смерть человека, наступает уголовная ответственность, максимальное наказание по ст. 271.1 УК РФ – до пяти лет лишения свободы.