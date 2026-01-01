Минтранс разработал законопроект о единой морской администрации

Законопроект о создании размещен на портале проектов нормативных актов. Документ предполагает создание в России:

единой морской администрации – это бюджетное учреждение, которое будет действовать на базе существующих администраций портов и находится в ведении Минтранса;

централизованной системы госрегистрации судов, прав на них и сделок с ними, которая позволит упростить и ускорить бюрократические процедуры;

системы мониторинга российских судов в Мировом океане: речь идет не только о географическом местонахождении, но и о техническом состоянии, укомплектованности экипажами и исполнения трудовых норм.

"Минтранс разработал законопроект, призванный обеспечить централизацию управления морской деятельностью в области торгового мореплавания. Документ направлен на восстановление ранее не введенных в России функций морской администрации, <…> реализуемых другими морскими администрациями и обеспечивающих надлежащий уровень защиты национальных судов при осуществлении международных перевозок", – прокомментировали документ РИА Новости в министерстве в пятницу, 14 августа 2026 года.

Согласно замыслу Минтранса, "практическая реализация функций морской администрации страны будет осуществляться федеральным бюджетным учреждением, находящимся в ведении Минтранса России и созданным на базе существующих администраций морских портов".

Отдельный блок посвящен взаимодействию России с иностранными морскими администрациями, в том числе в рамках государственного портового контроля и выполнения международных обязательств.

Проект также предусматривает цифровизацию дипломирования моряков. Капитаны морских портов должны будут получить статус особых должностных лиц, а их полномочия сосредоточатся на государственном контроле и обеспечении безопасности мореплавания.

Сейчас в России уже существует государственная система морских администраций, но она не единая на уровне всей страны. Функции распределены между администрациями морских портов, объединяющими группу гаваней по бассейновому или региональному принципу. Например, ФГБУ "Администрация морских портов Чёрного моря" обеспечивает деятельность капитанов портов Новороссийска, Сочи, Севастополя, Керчи, Тамани, Туапсе и других портов Черноморского бассейна.