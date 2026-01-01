По его словам, городские службы заранее начали корректировать работу теплоснабжающей системы с учетом прогноза погоды. Температурный режим выбирают в зависимости от среднесуточных показателей на улице, передает ТАСС.

Бирюков пояснил, что быстро изменить параметры отопления невозможно из-за инерционности системы. Поэтому задания на повышение или понижение температуры теплоносителя передают специалистам заблаговременно, ориентируясь на краткосрочные прогнозы.

Регулировать подачу тепла можно двумя способами: менять температуру теплоносителя или увеличивать и сокращать его объем. Корректировка проходит автоматически под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК". Для этого используют данные погодных датчиков и систем диспетчеризации, установленных в том числе на тепловых пунктах.

В начале ноября температура теплоносителя в московской системе отопления составляла +82...+84°С. Теперь ее повысили до +90...+92°С. Такой режим соответствует более холодной погоде: согласно температурному графику работы тепловых сетей, при среднесуточной температуре воздуха около минус 2°С нагрев теплоносителя достигает +90...+92°С.

Похолодание в столице сопровождается снегопадами. По прогнозу Гидрометцентра, 24 ноября в Москве ожидаются снег и мокрый снег, местами сильные осадки и метель. В ночь на 25 ноября снегопад усилится, температура опустится до минус 3°С. В последующие дни морозы станут крепче: к концу недели ночью возможно понижение температуры до минус 8°С.