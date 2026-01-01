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  3. Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за рекордную сумму

Световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе в США за рекордную сумму

В Далласе (штат Техас) на торгах Heritage Auctions продали световой меч Дарта Вейдера за $4,875 млн. По данным аукционного дома, это рекордная цена для предметов коллекционирования, связанных со "Звездными войнами".

Изначально лот оценивали более чем в $1 млн. Реквизит использовали при работе над фильмами "Звездные войны: Эпизод V – Империя наносит ответный удар" (1980) и "Звездные войны: Эпизод VI – Возвращение джедая" (1983). Им пользовались исполнитель роли Дарта Вейдера Дэвид Проуз и его дублер, сообщил аукционный дом в соцсетях.

"Звездные войны" – медиасага, придуманная в 1970-х годах режиссером Джорджем Лукасом и включающая игровые и анимационные фильмы, сериалы, книги, комиксы и видеоигры. Дарт Вейдер – один из главных отрицательных героев саги, олицетворяющий Темную сторону силы.

Любопытно, что до этого самым дорогим коллекционным реквизитом саги считался световой меч главного борца с Вейдером (и его сына) Люка Скайуокера – за этот раритет в июле 2026 года на аукционе заплатили $3,75 млн.

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Метки: аукцион
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