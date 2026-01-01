"Сейчас идет апробация устной части по истории в девятых классах. На это тоже потребуется несколько лет. Поэтому говорить о каких-то новых предметах, где появится устная часть, сейчас, на данный момент, в ближайшие годы, не приходится", – сказал глава ведомства Анзор Мусаев РИА Новости во вторник, 24 ноября 2026 года.

По его словам решение о дальнейшем внедрении устного формата будет принято после завершения испытаний и оценки их результатов.

Апробация устного экзамена по истории для девятиклассников проходит в октябре-ноябре 2026 года. В эксперименте участвуют 30 регионов, общее число участников – не менее 4 тыс. школьников.

В настоящее время российские школьники после окончания девятого класса сдают два обязательных предмета (русский язык и математика) и два дополнительных на выбор, а после 11-го класса – два обязательных по тем же предметам и любое количество дополнительных по своему выбору из девяти доступных (в зависимости от специализации предпочтительного вуза). Все экзамены сдаются письменно. Устный экзамен по истории планируется ввести для девятиклассников с 2028 года как допуск ко всей дальнейшей аттестации.