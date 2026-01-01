О порядке проведения итогового сочинения школьников рассказали в Рособрнадзоре

В 2026 году на написание работы отведут 3 ч. 55 мин., сообщили в Рособрнадзоре. Участникам разрешено пользоваться орфографическим словарем, а мобильные телефоны, фото-, аудио- и видеоаппаратура, любые справочные материалы и записи запрещены.

Школьникам предложат шесть тем, по две в каждом разделе: "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека", "Семья, общество, Отечество в жизни человека" и "Природа и культура в жизни человека".

Рекомендуемый объем – от 350 слов. Работы менее 250 слов оценивают как незачет. Принять участие по желанию могут и выпускники прошлых лет для предоставления результатов в вуз.

Основная цель проведения итогового сочинения – проверить общий уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, умение рассуждать на морально-нравственные темы и опираться в своих мыслях на литературные произведения.

При проверке работы учитываются соответствие теме, аргументация и привлечение литературного материала, композиция и логика рассуждения, качество письменной речи и грамотность. Итоговая оценка – зачет или незачет. Для получивших незачет или пропустивших сдачу по уважительной причине предусмотрена возможность пересдачи, обычно в апреле следующего года.