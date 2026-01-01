Особенно важно следить за их состоянием осенью и зимой. Если каналы забиваются пылью, грязью и мелким мусором, вода перестает свободно выходить наружу. В результате она может задерживаться внутри рамы, а при сильных морозах – замерзать.

Зачем в оконной раме нужны отверстия

Даже в герметичных пластиковых окнах предусмотрена система отвода влаги, пишет "Петербург 2". Небольшое количество воды может попадать внутрь профиля через предусмотренные конструкцией каналы, например во время сильного дождя. Для этого производители делают специальные дренажные полости и отверстия, через которые вода выводится наружу.

Обычно такие прорези располагаются в нижней части рамы, а некоторые из них можно увидеть только при открытой створке. В зависимости от модели окна конструкция дренажной системы может отличаться. В отдельных профилях также предусмотрены дополнительные отверстия для выравнивания давления.

Закрывать дренажные отверстия герметиком, заклеивать пленкой или перекрывать другими материалами нельзя. Если воде некуда уходить, она начинает скапливаться внутри профиля. В холодное время года скопившаяся влага может замерзнуть и повлиять на работу отдельных элементов окна.

Важно не путать дренажные отверстия с вентиляционными клапанами: они не предназначены для проветривания комнаты. Если из них ощущается сквозняк, стоит проверить состояние оконной конструкции и ее комплектующих, а не пытаться самостоятельно перекрыть водоотвод.

Как правильно очистить дренажные отверстия

Для начала откройте створку и осмотрите нижнюю часть рамы. Найдите продолговатые прорези и проверьте, нет ли в них пыли, грязи или другого мусора.

Небольшие загрязнения можно аккуратно удалить мягкой щеткой или сухой салфеткой. Если мусор скопился глубже, не стоит проталкивать его внутрь острым предметом или пытаться прочистить канал металлической проволокой: так можно повредить профиль или элементы дренажной системы.

После очистки проверьте, не перекрыты ли наружные выходы отверстий. Если вода после дождя остается внутри рамы или дренажные каналы выглядят засоренными, несмотря на самостоятельную чистку, лучше обратиться к специалисту.

Такая простая проверка занимает несколько минут, но помогает поддерживать оконную конструкцию в рабочем состоянии и не допускать скопления влаги внутри профиля.