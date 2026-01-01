Уведомления о заключении и расторжении трудового договора подаются в территориальный орган МВД России только работодателем в трехдневный срок в том случае, если иностранец работает у:

юридического лица;

индивидуального предпринимателя;

частного нотариуса;

адвоката, учредившего адвокатский кабинет;

иного лица, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации или лицензированию.

Иностранцы, работающие у физических лиц, должны будут, как и раньше, сами сообщать ведомству о трудоустройстве в течение двух месяцев со дня получения патента, сообщили в Миграционной службе МВД России в понедельник, 23 ноября 2026 года.

За несвоевременное уведомление МВД России об увольнении иностранца установлена административная ответственность в виде административного штрафа в размере до 800 тыс. руб. или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Ужесточение порядка уведомления МВД о трудоустройстве мигрантов продолжает курс на усиление контроля за пребыванием и трудовой деятельностью иностранцев в России. В 2025 году власти сократили разрешенный срок безвизового пребывания в стране и ввели режим высылки для нелегально находящихся в стране иностранцев и реестр контролируемых лиц.

В 2026 году в РФ ужесточили требования к медицинскому освидетельствованию, сведения о доходах мигрантов начали передавать в МВД. С 2027 года иностранные работники должны будут подтверждать доход, достаточный для содержания себя и находящихся на их иждивении членов семьи. При отсутствии данных о доходах патенты будут аннулировать.