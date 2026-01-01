Праздники 14 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день также отмечают:

Всемирный день ящерицы;

Всемирный день финансовой осведомленности;

годовщину ликвидации Запорожской Сечи;

годовщину принятия Атлантической хартии.

Праздники и памятные даты 14 августа 2026 года

Медовый Спас. Приурочен к церковному празднику Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста.

Под происхождением честных древ Животворящего Креста понимается крестный ход со святыней. Эта традиция зародилась в Константинополе еще в IX веке, а на Руси появилась в XIV веке. Первоначально крестный ход проводился для освящения мест и ради отвращения болезней.

Вместе с днем Происхождения честных древ Спасами в народе называют Преображение Господне (6 (19) августа – Яблочный Спас) и Перенесение Нерукотворного Образа Спасителя (16 (29) августа – Хлебный Спас или Ореховый Спас).

На Медовый Спас в храмах совершается малое освящение воды и меда нового сбора, благословляется употребление его в пищу. "На первый Спас и нищий медку попробует!"

Медовым Спасом открывается Успенский пост (Спасовки), который продолжается до Успения Пресвятой Богородицы (15 (28) августа). В этот период верующим запрещены мясо, молоко, яйца и любые другие продукты животного происхождения. Рыбу можно лишь раз – 19 августа.

Всемирный день ящерицы. Праздник неофициальный, место и время его появления неясны, однако для любителей дикой природы и зоопарков по всему миру это лишний повод напомнить людям, что ящерицы важны для баланса в природе. Хотя бы потому, что они контролируют численность насекомых.

В мире насчитывается более 7000 видов ящериц, они живут на всех материках, кроме Антарктиды. По размерам они сильно различаются – от крошечных видов длиной меньше двух сантиметров до огромных комодских варанов.

Ящериц нередко заводят в качестве домашних питомцев, но для них требуется строгое соблюдение ряда условий. Им нужны просторный террариум, правильный обогрев, ультрафиолетовые лампы и специальный рацион (насекомые или растительные корма).

Считается, что для новичков лучше всего подходят эублефары или бородатые агамы, сравнительно популярны также гекконы, но они довольно-таки агрессивные и шумные, поэтому лучше подходят для более опытных любителей живности.

Всемирный день финансовой осведомленности. Появился в США как National Financial Awareness Day, в последующем получил распространение и в других странах мира. Инициативу приписывают американским правительственным структурам, в том числе Комиссии по финансовой грамотности и образованию (Financial Literacy and Education Commission). В числе целей назывались демистификация денег и распространение экономических знаний.

Прорывным периодом для этого дня стали 2017–2019 годы: с ростом популярности мобильного банкинга и прогрессирующим усложнением инвестиционных инструментов для розничных клиентов необходимость в расширении финансовых знаний возникла даже у сравнительно небогатых (но заинтересованных в улучшении своего материального положения) людей.

В настоящее время этот день поддерживается банками, школами, университетами и волонтерскими движениями во многих странах мира, включая Великобританию, страны ЕС и Россию.

Вот, например, что писали в одном из региональных управлений Роспотребнадзора 14 августа 2025 года: "Существуют принципы обращения с деньгами, которые следует знать каждому человеку, чтобы умело распоряжаться своими доходами. Для управления финансами необходимо завести привычку вести учет своих доходов и расходов. Это позволит эффективнее планировать бюджет. Анализ категорий расходов даст понимание, на что вы чаще всего тратите деньги и каких ненужных трат следует избегать. Так вы поймете, куда «утекают» ваши деньги, сможете скорректировать расходы".

Годовщина ликвидации Запорожской Сечи. 3 (14) августа 1775 года Екатерина II подписала манифест "Об уничтожении Запорожской Сечи и о причислении оной к Новороссийской губернии".

"Мы восхотели чрез сие объявить во всей Нашей Империи к общему известию Нашим всем верноподданным, что Сечь Запорожская в конец уже разрушена, с истреблением на будущее время и самого названия Запорожских Козаков, не меньше как за оскорбление Нашего Императорского Величества чрез поступки и дерзновение, оказанные от сих Козаков в неповиновении Нашим Высочайшим повелениям", – гласил манифест.

К причинам такого решения относят в том числе нежелание российских властей иметь "государство в государстве", опасения в отношении возможных внешних контактов Сечи (например с Крымским ханством), желание устранить потенциально неспокойный анклав (ранее предполагалось, что как раз туда намерен двинуться Пугачёв). Сыграли свою роль и трения между запорожцами и переселенцами – обитателями так называемой Новой Сербии.

Годовщина принятия Атлантической хартии. 14 августа 1941 года на борту HMS Prince of Wales президентом США Франклином Д. Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем была принята совместная декларация, которая вошла в историю под названием Атлантической. Этот документ определил цели стран в войне против Германии и принципы послевоенного устройства мира, а также лег в основу создания ООН. 24 сентября к хартии присоединился СССР. Ее идеи отразились в Декларации Объединенных наций 1942 года.

В Хартии был закреплен отказ от стремления к каким-либо территориальным или иным приобретениям. Было заявлено, что страны-подписанты не согласятся ни на какие территориальные изменения, не находящиеся в согласии со свободно выраженным желанием заинтересованных народов. Декларировалось уважение права всех народов выбирать себе форму правления. Все страны должны были получить свободный доступ к мировой торговле, глобальное экономическое сотрудничество должно было помочь в обеспечении более высокого уровня жизни, экономического развития и социального обеспечения. Одним из пунктов Хартии было провозглашение свободы мореплавания.

"Атлантическая хартия выразила принципы и стремления союзных народов, и, появившись в самые темные дни войны, она дала надежду и воодушевление всем миролюбивым народам. Но Хартия была больше, чем послание надежды", – указывают в ООН.