Праздники 15 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день также отмечают:

День бездомных животных;

Всемирный день медоносных пчел;

День памяти Виктора Цоя;

День независимости Индии.

Праздники и памятные даты 15 августа 2026 года

День археолога. Это неофициальный, но вполне реальный профессиональный праздник, который отмечают на просторах бывшего СССР – прежде всего в России, Беларуси, Казахстане. Появился он то ли еще перед Великой Отечественной войной, то ли сразу после нее.

Помимо легенды, которую приводил Янин, есть и другие версии зарождения праздника. Так, именно 15 августа – день рождения Татьяны Сергеевны Пассек, которая сыграла огромную роль в развитии археологии в СССР. В том числе она возглавляла известную Трипольскую экспедицию.

15 августа нередко проводят так называемое посвящение в археологи – новички проходят шуточные тесты на ловкость и терпение, торжественно обещают беречь памятники и любить лопату, мажут себе лица землей или сажей (какая же археологическая экспедиция без них?).

К сожалению, в наше время археологические открытия зачастую используют как источник для разнообразных "сенсаций" в СМИ и соцсетях. Это весьма печальная и просто оскорбительная практика.

День бездомных животных. Появился в 1992 году по инициативе Международного общества прав животных (ISAR). Отмечается в третью субботу августа. Цель этого дня – напомнить людям о проблеме брошенных питомцев, необходимости их стерилизации и гуманного отношения к ним.

Из-за человеческой безответственности на улице оказываются миллионы кошек и собак, что не только нехорошо, но попросту опасно. Столкновение с теми же бродячими собаками, особенно если они больны, грозит обойтись очень дорого.

В День бездомных животных можно, например, взять питомца из приюта, стать волонтером или помочь приюту кормами, лекарствами, деньгами. Наконец, всерьез задуматься о том, каким должно быть отношение к животным у "венца творения".

Всемирный день медоносных пчел. Отмечается в третью субботу августа. Начало этому дню было положено в 2009 году, причем появился он в США как национальный. Впоследствии его стали отмечать и в других странах.

Люди разводят медоносных пчел с древнейших времен ради воска, меда, прополиса, других продуктов. С развитием сельского хозяйства пчелы становились все более важны и для естественного опыления растений.

В наше время медоносные пчелы жизненно важны для природы и человека. Они опыляют до 80–85% цветковых растений и треть всех пищевых культур, обеспечивая урожай овощей, фруктов и ягод. Благодаря труду пчел сохраняется стабильность экосистем.

Интересно, что в последние десятилетия ученые научили пчел распознаванию различных запахов, например с их помощью можно выявлять рак, туберкулез и диабет. Также они могут обнаруживать обогащенный уран, наркотики и тротил.

День памяти Виктора Цоя. Советский рок-музыкант, автор и исполнитель песен, поэт, художник, актер Виктор Робертович Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года на 35-м километре автодороги Р-126 Слока – Талси в Тукумском районе Латвии. По официальной версии, Цой заснул за рулем – причем в этот момент был совершенно трезв и не находился "под веществами". Его Москвич-2141 столкнулся с "Икарусом", Цой был в автомобиле один и, по-видимому, погиб мгновенно.

Начинал свою музыкальную карьеру Цой бас-гитаристом в "Палате №6", вместе с Алексеем Рыбиным и Андреем Пановым ездил в Москву играть на подпольных концертах Артемия Троицкого. Написанная в 1981 году песня "Мои друзья" стала первым хитом Цоя.

В том же 1981 году Цой, Рыбин и Олег Валинский организовали группу под названием "Гарин и Гиперболоиды", которая чуть позже сменила название на "Кино". В 1980-х группа стяжала всесоюзную популярность. В числе самых известных композиций – "Группа крови", "Звезда по имени Солнце", "Пачка сигарет". И, конечно, легендарная "Хочу перемен" – своеобразный гимн перестройки.

"Мы не можем похвастаться мудростью глаз / И умелыми жестами рук / Нам не нужно всё это, чтобы друг друга понять".

День независимости Индии. В 0:00 15 августа 1947 года Индия (Индийский Союз) стала независимым государством. Джавахарлал Неру в эту ночь выступал перед Учредительным собранием с речью "Свидание с Судьбой".

"Мы полностью выстрадали нашу свободу, сердца наши до сих пор хранят боль этих страданий. Тем не менее с прошлым покончено, и сейчас все наши помыслы направлены только в будущее. Но будущее это будет нелегким", – говорил Неру.

Процесс обретения независимости "ценнейшей жемчужины в короне" Британской империи был сравнительно длительным, причем до самой последней стадии – в значительной степени бескровным. Немалую роль в этом сыграла деятельность "великой души" – Махатмы Ганди.

Раздел Британской Индии на собственно Индию и Пакистан спровоцировал многочисленные кровавые столкновения и массовые миграции, в которых, как ни странно, обычно винят англичан. Как ни странно – в силу их крайне ограниченных на тот момент возможностей. Лондон и в лучшие времена мог властвовать в Индии только и исключительно с согласия и при помощи местных. После же Второй мировой войны у Великобритании и подавно не доставало для этого ни сил, ни денег, ни воли.

Обвинения в данном случае – стандартный элемент специфического постколониального дискурса, который обвиняет "проклятых колонизаторов" во всех грехах, но ни при каких условиях не допускает и тени ответственности местных жителей. Удобная позиция.

Так или иначе, обретение Индией независимости было грандиозным событием. И до сих пор этот день является главным государственным праздником. Над Красным фортом в Дели поднимут национальный флаг, глава правительства выступит с обращением к нации, пройдут военные парады.

Небо городов заполонят тысячи воздушных змеев, люди облачатся в одежды цветов флага – шафранового, белого и зеленого. Здания, офисы и школы будут украшены гирляндами и бумажными флажками.