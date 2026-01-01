Праздники 17 августа: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

В этот день отмечают:

День комиссионного магазина и секонд-хенда;

День трейдера в России;

День памяти генерала Хосе де Сан-Мартина в Аргентине;

День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом;

Международный день ротвейлера;

День любимого дивана;

День баклажана;

День памяти семи отроков Эфесских;

День памяти преподобномученицы Евдокии Римляныни;

Авдотья Малиновница, Огуречница, Сеногнойка.

Праздники 17 августа 2026 года

День комиссионного магазина и секонд-хенда. Неофициальная тематическая дата, посвященная магазинам подержанных вещей и повторному использованию товаров. Праздник связан с идеями разумного потребления, экономии и сокращения отходов.

День трейдера в России. Неофициальный профессиональный праздник участников финансового рынка. Дата связана с 17 августа 1998 года, когда в России произошел финансовый кризис и был объявлен технический дефолт по внутренним государственным обязательствам.

День памяти генерала Хосе де Сан-Мартина в Аргентине. Государственная памятная дата, посвященная генералу Хосе де Сан-Мартину, одному из руководителей борьбы за независимость стран Южной Америки. Дата связана с годовщиной его смерти 17 августа 1850 года.

День воссоединения словенцев Прекмурья с материнским народом. Государственная памятная дата Словении, отмечаемая 17 августа в память о событиях 1919 года, когда Прекмурье вошло в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев.

Международный день ротвейлера. Неофициальная тематическая дата, посвященная породе ротвейлер. День связан с ответственным содержанием собак, правильным воспитанием животных и вниманием к особенностям породы.

День любимого дивана. Неофициальный шуточный праздник, посвященный домашнему отдыху. В этот день предлагают уделить время спокойному досугу, чтению, просмотру фильмов и другим занятиям дома.

День баклажана. Неофициальная гастрономическая дата, посвященная популярному летнему овощу. Баклажаны используют для приготовления горячих блюд, закусок, соусов и домашних заготовок.

День памяти семи отроков Эфесских. Православная церковь вспоминает семерых христианских юношей: Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана и Антонина. Согласно церковному преданию, во время гонений императора Декия они скрылись в пещере и чудесным образом проспали около двух веков. После пробуждения отроки засвидетельствовали веру в воскресение мертвых.

День памяти преподобномученицы Евдокии Римляныни. Православная церковь также вспоминает преподобномученицу Евдокию, или Ию, которая пострадала за христианскую веру в IV веке. Согласно житию, она была схвачена во время гонений, подверглась истязаниям и приняла мученическую смерть. Ее память совершается 17 августа.

Авдотья Малиновница, Огуречница, Сеногнойка. Народный праздник связан с памятью преподобномученицы Евдокии и сезонными сельскохозяйственными работами. К середине августа поспевала малина, подходил к завершению сбор огурцов, а частые дожди могли испортить оставшееся в поле сено, откуда происходило название Сеногнойка. В этот день старались завершить огородные работы, убрать сено под крышу и сделать запасы ягод и овощей.