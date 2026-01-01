В этот день отмечают:

Международный день акварели;

Международный день имидж-консультанта;

День Фибоначчи;

День "Доктора Кто";

День эспрессо;

День вставания с той ноги;

День волка в Новой Зеландии;

Джеоргуыба в Южной Осетии;

День благодарности труду в Японии;

память апостолов от семидесяти Ераста, Олимпа, Иродиона, Сосипатра, Куарта и Тертия;

Родион и Ераст в народном календаре.

Праздники 23 ноября

Международный день акварели. Праздник предложил отмечать мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо в 1991 году. Он стремился привлечь внимание к акварельной живописи и показать, что эта техника способна передавать красоту мира не менее выразительно, чем масляная живопись. В этот день художники проводят выставки, мастер-классы и пленэры.

Международный день имидж-консультанта. Профессиональный праздник посвящен специалистам, которые помогают людям формировать индивидуальный стиль и работать над самопрезентацией. Впервые его отметили в 2012 году в Мексике – в этой стране открыто множество институтов, которые предлагают получить научные степени в сфере имиджа.

День Фибоначчи. Дата 23 ноября в американском формате записывается как 11/23 – первые четыре числа последовательности Фибоначчи: 1, 1, 2 и 3. Каждое следующее число в ней равно сумме двух предыдущих. Последовательность названа в честь итальянского математика Леонардо Пизанского, известного как Фибоначчи.

День "Доктора Кто". Поклонники британского научно-фантастического сериала отмечают эту дату в годовщину его премьеры: первая серия вышла на BBC 23 ноября 1963 года. За десятилетия история путешественника во времени Доктора и его машины "Тардис" стала частью мировой поп-культуры. Фанаты устраивают тематические просмотры и делятся любимыми эпизодами.

День эспрессо. Неофициальная дата посвящена крепкому кофе, который готовят путем пропускания горячей воды под давлением через молотые зерна. Это повод заглянуть в кофейню, попробовать новый сорт или приготовить эспрессо дома.

День вставания с той ноги. Шуточный праздник напоминает, что хорошее настроение с утра может задать тон всему дню. По случаю даты предлагают отказаться от привычки ворчать после пробуждения и начать утро с приятного занятия.

День волка в Новой Зеландии. Необычный праздник появился благодаря детской идее, придуманной в одной новозеландской семье. Он посвящен волкам и доброте к собакам, которых считают их потомками. В этот день принято благодарить домашних питомцев за преданность, угощать их лакомствами и помогать животным.

Джеоргуыба в Южной Осетии. Один из главных осетинских осенних праздников посвящен Уастырджи – покровителю мужчин, путников и воинов, образ которого связан с героем нартского эпоса и почитанием святого Георгия. Празднование начинается в понедельник и продолжается неделю, знаменуя завершение сельскохозяйственных работ. Семьи собираются за праздничным столом, возносят молитвы и благодарят за урожай и благополучие.

День благодарности труду в Японии. Национальный праздник посвящен труду, производительности и взаимной благодарности между людьми. Его отмечают с 1948 года, а исторические корни связаны с древним синтоистским обрядом Ниинамесай – благодарением за новый урожай риса. 23 ноября в стране является официальным выходным днем.

Память апостолов от семидесяти Ераста, Олимпа, Иродиона, Сосипатра, Куарта и Тертия. Православная церковь вспоминает учеников Христа, избранных для проповеди Евангелия. Согласно церковному преданию, они помогали апостолам и распространяли христианское учение в разных областях Римской империи. Среди них особо почитают Ераста и Иродиона, которого также называют Родионом.

Родион и Ераст в народном календаре. На Руси 23 ноября называли днем Родиона и Ераста, а Родиона – Ледоломом. К этому времени на реках и озерах появлялся первый, еще непрочный лед, поэтому люди старались не выходить на водоемы и избегали дальних поездок. Отсюда поговорка: "Придет Родион – возьмет мужика в полон": считалось, что реки уже трудно пересечь и по воде, и по тонкому льду. День проводили дома, в кругу семьи, готовили сытную еду и наблюдали за погодой, по которой судили о приближении зимы.