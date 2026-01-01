Ингредиенты:

капуста белокочанная – 2 кг;

редька черная или зеленая – 400 г (1 крупный корнеплод или 2 средних);

морковь – 180 – 200 г (2 шт. среднего размера или 3 небольших);

соль крупная нейодированная – 2,5 ст. л. (55–60 г);

душистый перец горошком – 6-8 шт.;

семена тмина – 1 ч. л.

Соотношение ингредиентов ориентировочно, но важно добавлять по 1 ст. л. соли (20-25 г) на 1 кг общего веса овощей. Редьки не должно быть слишком много, иначе заготовка будет горчить. Попрактиковавшись с пропорциями, я пришла к выводу, что этого корнеплода нужно примерно в пять раз меньше, чем капусты.

Капусту я беру только поздних сортов, иначе необходимого хруста не добиться. Морковь выбираю максимально сладкую: она хорошо балансирует вкус редьки.

Как приготовить квашеную капусту с редькой: пошаговый рецепт

Готовлю овощи. Снимаю с кочана капусты поврежденные верхние листья. Затем – пару хороших и целых: они пригодятся позже. Морковь и редьку мою и чищу. Шинкую капусту тонкой соломкой и перекладываю в большую миску или эмалированный таз. Морковь тру на крупной терке. Редьку также тру на терке с крупными отверстиями, но в отдельную емкость. Пробую натертый корнеплод. Если он сильно горчит, отжимаю его руками и сливаю сок, чтобы убрать лишнюю горечь. Равномерно посыпаю капусту крупной солью. Интенсивно, но аккуратно мну ее руками, чтобы выделился сок. Добавляю к капусте морковь и редьку и перемешиваю. Выкладываю овощи в чистую эмалированную кастрюлю объемом 6–7 л, на дно предварительно кладу один капустный лист. Каждый слой хорошо утрамбовываю кулаком или торцом деревянной толкушки. Равномерно распределяю между слоями слегка раздавленные в ступке горошины перца и семена тмина. Накрываю все сверху вторым капустным листом, поверх ставлю большую плоскую тарелку с гнетом. По опыту, при комнатной температуре капуста с редькой квасится 3,5-4 дня, реже пять. Когда пена исчезает, а рассол становится более светлым и прозрачным, заготовку можно пробовать. Пока идет ферментация, я дважды в день снимаю тарелку и прокалываю содержимое кастрюли в 3-4 местах длинным ножом до самого дна для выхода скопившихся газов. Когда капуста готова – перекладываю ее в чистые банки объемом 0,8-1 л, закрываю крышками и убираю в холодильник для хранения.

Также можно заквасить капусту с яблоками, имбирем и пряностями. Она получается ароматной, хрустящей, с приятной кислинкой и пикантной остротой.