Роспотребнадзор разрешил открыть 109 пляжей в Анапе

Мониторинг акватории Чёрного моря и побережья Краснодарского края и Крыма продолжается, сообщила пресс-служба правительства России в пятницу, 14 августа 2026 года, по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий. Уточняется, что новых случаев выброса нефтепродуктов вдоль береговой линии не зафиксировано.

В ликвидации последствий ЧС сейчас задействованы 758 человек и 186 единиц техники. Правительственная комиссия продолжает координировать работы и контролировать состояние морской акватории и береговой линии.

Купальный сезон в Анапе официально продлится до 30 сентября. В его начале, 1 июня, для посетителей были открыты 4,5 км песчаных пляжей: 1 км в Витязеве и 3,5 км от Лечебного пляжа до санатория "Бимлюк", а также все галечные пляжи.

Экологическая катастрофа в Чёрном море

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение во время шторма 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива. Оба судна разломились пополам. Один из членов экипажа "Волгонефти-212" погиб.

В море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов, после чего загрязнение распространилось на Черноморское побережье Краснодарского края. К утру 18 декабря нефтепродукты покрыли почти 40 км берега в районе Анапы, а к 21 декабря протяженность полосы увеличилась до 54 км. Единичные выбросы смешанного с водорослями мазута были отмечены на побережье в Керчи.

Первыми жертвами катастрофы стали морские птицы, которые из-за покрывшего их перья мазута потеряли возможность передвигаться. К началу февраля 2025 года в Краснодарском крае обнаружили более 8 тыс. пострадавших птиц, из них 5,8 тыс. удалось спасти. Кроме того, по данным центра "Дельфа", к 7 февраля 2025 года после катастрофы было зафиксирована гибель 84 дельфинов.

Очистка побережья началась в декабре 2024 года, шла весь 2025 год и продолжилась в 2026-м. К весне было очищено более 3,6 тыс. км береговой линии, включая повторную очистку отдельных участков, а в специализированные организации вывезли около 185,3 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. В апреле 2026 года на некоторых участках Анапы вновь обнаружили выбросы нефтепродуктов. Было собрано 247 тонн загрязненной почвы.

Отдельно проводилась очистка морского дна. Она завершилась 19 сентября 2025 года: водолазы совершили около 21,5 тыс. погружений и подняли более 2 тыс. тонн нефтепродуктов в 22,5 тыс. мешках. Работы проводились на 19 участках прибрежной зоны.

После очистки пляжей на них начались восстановительные работы: на пострадавшие участки завозили чистый песок и формировали дополнительный слой. К июню 2026 года правительство сообщало о последовательном получении пляжами разрешений Роспотребнадзора: 58 пляжей к 19 июня, 72 – к 26 июня, 89 – к 3 июля, 100 – к 31 июля.