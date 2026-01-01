Росреестр с 2020 года выявил более 500 сайтов-двойников для продажи сведений из ЕГРН

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Масштаб проблемы с сайтами-двойниками

По данным Росреестра, всего с 2020 года был заблокирован 531 сайт-двойник. В прошлом году благодаря координации с правоохранительными структурами удалось пресечь работу 47 сайтов-двойников Росреестра, 17 сайтов-двойников публичной кадастровой карты и 13 Telegram-каналов. Как пояснил заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов, в 2026 году активность мошенников продолжается, поэтому ведомство наращивает взаимодействие с прокуратурой.

"Право предоставлять сведения из ЕГРН по закону имеет только Росреестр. Сайты-двойники не просто нарушают эту норму, но и могут распространять недостоверные данные", – подчеркнули в ведомстве.

Как отличить сайт-двойник от официального

В Росреестре назвали три основных признака, по которым можно распознать поддельный ресурс.

Доменное имя. Мошенники используют названия, похожие на официальные, но с удвоенными буквами или припиской online. Они копируют структуру сайтов Росреестра и Роскадастра, чтобы создать впечатление уполномоченности. Невозможность входа через "Госуслуги". На сайтах-двойниках нельзя пройти авторизацию через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Официальные ресурсы Росреестра такую возможность предоставляют. Реклама и прайс-листы. Поддельные сайты часто содержат прайс-листы, ссылки на мобильные приложения, способы оплаты и рекламные материалы. Официальный портал Росреестра ничего из этого не размещает.

Гражданам, которые столкнулись с сайтом-двойником, в Росреестре рекомендуют обращаться в органы прокуратуры. За организацию незаконной деятельности по предоставлению выписок из ЕГРН предусмотрена административная ответственность.

В Росреестре напомнили, что еще в апреле 2021 года был принят федеральный закон, запрещающий создание и функционирование сайтов и мобильных приложений, через которые предоставляются выписки из ЕГРН.

Сейчас ведомство готовит новый законопроект – о запрете сайтов-двойников картографических сервисов Росреестра: ЕГРН, Национальной системы пространственных данных, Единой электронной картографической основы и других. Документ планируется в ближайшее время внести в правительство.

Ранее сообщалось, что мошенники переключились на дачников – аферисты угрожают штрафами за нарушения земельного законодательства.