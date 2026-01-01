Сапфир из коллекции дома Романовых продали на аукционе за $4,9 млн

В центре браслета – сапфир весом 197,8 карата. Широкий браслет геометрической формы оформлен бриллиантами и горным хрусталем по дизайну ювелирного дома Cartier. Оформление выполнено в эстетике ар-деко и подчеркивает историческую значимость камня и художественное наследие бренда, сообщается на сайте аукционного дома.

Реликвии и драгоценности дома Романовых продавались на аукционах и мировом рынке сначала через частную контрабанду и послереволюционных эмигрантов начала ХХ века, затем через масштабную государственную распродажу советской власти, а в XXI веке – из частных коллекций.

Одной из самых известных крупных официальных распродаж стал аукцион дома Christie's в Лондоне в 1927 году, где с молотка ушли многие императорские реликвии и драгоценности.

Последней по времени стала продажа на аукционе Sotheby's в Женеве в 2021 году сапфировой броши и серег великой княгини Марии Павловны (родная тетя последнего российского царя Николая II. – "Профиль"). Украшения, тайно вывезенные в 1917 году в наволочке, были проданы за $885 тыс.