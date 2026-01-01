Сажаю клубнику в сентябре по этому правилу – весной кусты зацветают первыми

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Есть у осенней посадки и еще одно преимущество: весной укоренившимся кустикам не приходится тратить много времени на адаптацию, поэтому они могут раньше тронуться в рост. В результате уже в первый сезон можно рассчитывать на полноценное плодоношение – в зависимости от сорта и условий выращивания.

Когда сажать клубнику в сентябре

Сроки зависят от региона и погоды:

средняя полоса – первая половина сентября;

южные регионы – до конца сентября – начала октября;

Сибирь и Урал – до середины сентября.

Ориентироваться лучше не только на календарь, но и на прогноз погоды. Главное условие – чтобы после посадки оставалось несколько недель относительно теплой погоды без устойчивых заморозков.

Как выбрать хорошие саженцы

От качества посадочного материала во многом зависит, насколько быстро клубника приживется.

Лучше выбирать молодые растения с хорошо развитой корневой системой. У саженца должны быть:

здоровые корни – мочковатые, без признаков гнили и сильного пересыхания;

крепкий рожок – центральная часть растения должна быть плотной и без повреждений;

3–5 здоровых листьев – без пятен, засохших участков и следов вредителей;

отсутствие признаков грибковых заболеваний.

Для осенней посадки предпочтительнее брать сорта, хорошо адаптированные к климату конкретного региона.

Как подготовить грядку

Место для клубники лучше подготовить заранее – примерно за две-три недели до посадки.

Участок перекапывают на глубину около 20–25 см, одновременно удаляя сорняки и их корни. Почва должна быть рыхлой и хорошо пропускать воду: застой влаги клубника переносит плохо.

Перед посадкой можно внести хорошо перепревший компост или перегной. На бедных почвах также используют фосфорно-калийные удобрения, но их количество лучше рассчитывать с учетом состава грунта и рекомендаций для конкретного средства.

Если земля тяжелая и глинистая, особое внимание стоит уделить дренажу. На таком участке вода может застаиваться около корней, что повышает риск их загнивания.

Оптимально сделать грядку шириной около 80–100 см, чтобы до растений было удобно дотягиваться с обеих сторон.

Посадка клубники: пошагово

Шаг 1. Разметьте грядку

При однорядной посадке между кустами оставляют примерно 20–30 см, а между рядами – 60–70 см.

При двухрядной схеме расстояние между растениями обычно составляет 20–25 см, а между рядами – около 60–80 см.

Слишком тесно размещать кусты не стоит: загущенная посадка хуже проветривается и создает более благоприятные условия для распространения болезней.

Шаг 2. Подготовьте рассаду

Если корни открытые и успели подсохнуть, перед посадкой их можно поместить в воду примерно на час-два.

Поврежденные или подгнившие части удаляют. Слишком длинные корни можно слегка укоротить, чтобы они свободно разместились в лунке, не загибаясь.

Шаг 3. Правильно посадите куст

Это один из самых важных моментов.

Сердечко клубники – центральную точку роста, из которой появляются новые листья, – необходимо оставить на уровне поверхности почвы.

Если заглубить его, растение может начать загнивать. Если, наоборот, посадить слишком высоко, корни окажутся оголенными и будут пересыхать.

Корни аккуратно расправляют по лунке, присыпают землей и слегка уплотняют почву вокруг куста.

После посадки растение поливают примерно 1–2 литрами воды.

Шаг 4. Замульчируйте грядку

После полива поверхность почвы можно замульчировать. Для этого используют солому, перегной, торф или другой подходящий материал.

Мульча помогает дольше сохранять влагу, препятствует образованию почвенной корки и защищает корни от резких перепадов температуры.

Слой не должен закрывать сердечко растения.

Что делать после посадки

В первые недели важно следить за влажностью почвы. Если дождей мало, молодые кустики поливают по мере необходимости, не допуская ни пересыхания, ни постоянного переувлажнения.

После посадки клубнике уже не нужны интенсивные подкормки азотом: перед зимой растению важнее спокойно укорениться и подготовиться к холодам, а не наращивать большое количество нежной зеленой массы.

Перед наступлением устойчивых морозов стоит проверить состояние грядки и при необходимости обеспечить растениям дополнительную защиту. Особенно это важно в регионах с малоснежными зимами и резкими перепадами температуры.

Проверено: главное правило осенней посадки простое – не заглублять сердечко, не оставлять корни открытыми и не затягивать с работами до самого похолодания. Если дать клубнике время укорениться до зимы, весной она сможет быстрее начать новый сезон.