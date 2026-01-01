"На сегодняшний день в поле нашего зрения ни один из таких вирусов не попадает", – заявила она в интервью РИА Новости в пятницу, 20 ноября 2026 года.

Она уточнила, что в России действует система мониторинга за различными патогенами, ведомство взаимодействует с коллегами из разных стран и "наблюдает за всем информационным полем в мире". "И на сегодняшний день рисков, связанных с мутацией тех или иных вирусов, не выявлено", – добавила глава Роспотребнадзора.

Пандемия – это масштабная эпидемия, которая охватывает несколько стран или континентов и затрагивает огромное количество людей. В отличие от локальной вспышки заболевания, пандемия характеризуется не столько тяжестью самой болезни, сколько ее широким географическим распространением и быстрой передачей от человека к человеку.

Всемирная организация здравоохранения в 2024 году опубликовала обновленный список вирусов и бактерий, которые потенциально могут спровоцировать эпидемию или пандемию. В перечень вошли более 30 патогенов, включая вирус денге, оспу обезьян и серотипы вируса гриппа А.