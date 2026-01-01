Школа сама должна обеспечивать все, что нужно для учебного процесса, подчеркнул Авдеенко. Давление на родителей в вопросе сборов на нужды школы недопустимо.

По его словам, с родителей не имеют права собирать деньги на ремонт классов или школы, покупку мебели, техники, оборудования, а также на хозяйственные расходы, учебники и рабочие тетради из утвержденного перечня, охрану, турникеты или металлоискатели.

"Если вам прямо говорят, что без взноса ребенка не возьмут в класс, будут хуже относиться, не допустят к мероприятию или выставят плохие оценки, это является незаконным, родители вправе обратиться к директору, в органы управления образованием или прокуратуру", – цитирует эксперта РИА Новости в пятницу, 28 августа 2026 года.

По оценке Минпросвещения, 1 сентября 2026 года за парты в российских школах сядут около 17,8 млн детей. Из этого числа примерно 1,5 млн отправятся в первый класс. На сегодняшний день в стране насчитывается около 38 тыс. школ.

Сборы мальчика к школе в 2026 году в России обходятся в среднем примерно в 17 тыс. руб., девочки – 19 тыс. руб., следует из данных группы рейтингов АКРА на основе статистики Росстата. Основную долю расходов составляют траты на одежду, рюкзак стоит примерно 2700 руб.

Максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка для российских школьников составит от 20 ч. в начальной школе до 37 ч. в старших классах.