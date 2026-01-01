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Школьные сборы денег на учебники, ремонт и охрану незаконны, заявил эксперт Минпросвещения

Любые денежные взносы в школах могут быть только добровольными, и любые угрозы в адрес родителей об ущемлении ребенка в правах без взноса незаконны. Об этом заявил эксперт Минпросвещения России, заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

Школьники на уроке

(Иллюстрация)

©Владимир Новиков/пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство «Москва»

Школа сама должна обеспечивать все, что нужно для учебного процесса, подчеркнул Авдеенко. Давление на родителей в вопросе сборов на нужды школы недопустимо.

По его словам, с родителей не имеют права собирать деньги на ремонт классов или школы, покупку мебели, техники, оборудования, а также на хозяйственные расходы, учебники и рабочие тетради из утвержденного перечня, охрану, турникеты или металлоискатели.

"Если вам прямо говорят, что без взноса ребенка не возьмут в класс, будут хуже относиться, не допустят к мероприятию или выставят плохие оценки, это является незаконным, родители вправе обратиться к директору, в органы управления образованием или прокуратуру", – цитирует эксперта РИА Новости в пятницу, 28 августа 2026 года.

По оценке Минпросвещения, 1 сентября 2026 года за парты в российских школах сядут около 17,8 млн детей. Из этого числа примерно 1,5 млн отправятся в первый класс. На сегодняшний день в стране насчитывается около 38 тыс. школ.

Сборы мальчика к школе в 2026 году в России обходятся в среднем примерно в 17 тыс. руб., девочки – 19 тыс. руб., следует из данных группы рейтингов АКРА на основе статистики Росстата. Основную долю расходов составляют траты на одежду, рюкзак стоит примерно 2700 руб.

Максимально допустимая недельная аудиторная нагрузка для российских школьников составит от 20 ч. в начальной школе до 37 ч. в старших классах.

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Метки: школа школьники
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