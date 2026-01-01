Список приоритетных грузов северного завоза расширен: от пшеницы и кетчупа до удобрений и комбикормов

Распоряжение об этом председатель правительства Михаил Мишустин подписал 12 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба кабмина в субботу, 14 ноября.

Список пополнили:

пшеница, кукуруза, ячмень и соевые бобы;

фруктовые и овощные нектары, другие сокосодержащие безалкогольные напитки и питьевая вода;

продукция переработки фруктов и овощей для детского питания;

консервированные овощи и грибы;

уксус и его заменители;

кетчуп, томатные соусы и томатная паста;

комбикорма для сельскохозяйственных животных;

фосфорные, калийные и азотные удобрения.

Северный завоз – комплекс мероприятий и финансовых механизмов по регулярному и бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Товары завозят воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.

Грузы северного завоза первой категории перевозятся и обслуживаются в приоритетном порядке. Региональные власти могут устанавливать предельные оптовые и розничные цены на такие товары по утвержденному правительством порядку, создавать стратегический запас, а также предоставлять бизнесу бюджетные кредиты на их закупку и доставку.

После распада СССР в 1990-х годах основная ответственность за организацию завоза перешла к северным регионам. Каждый субъект выстраивал собственную логистику, закупки и финансирование. Это приводило к проблемам с координацией, нехватке средств и рискам несвоевременных поставок.

Работа по донастройке механизма снабжения северных территорий ведется по поручению президента РФ. В 2023 году глава государства подписал закон, впервые в истории современной России создающий правовые и организационные основы северного завоза, а правительство подготовило и утвердило нормативные акты для реализации работы в этом направлении.

Снабжение охватывает более 2,1 млн человек, проживающих в 2,9 тыс. населенных пунктах в 19 регионах. Это Архангельская область, Ненецкий автономный округ, Коми, Мурманская область, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская область, Амурская область, Хабаровский край, Алтай, Бурятия, Красноярский край, Тува и Иркутская область.

В 2025 году в рамках северного завоза доставили 3,4 млн тонн грузов. План на 2026 год составляет более 3,9 млн тонн.

Единым морским оператором северного завоза с 1 января 2026 года является АО "Росатом Арктика". В 2026 году флот компании доставил более 260 тыс. тонн грузов в Хабаровский край, Якутию, Чукотский автономный округ.