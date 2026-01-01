Ингредиенты:

500 г очищенной тыквы;

400 г творога;

2 яйца;

3–4 столовые ложки сахара;

3 столовые ложки манной крупы;

3 столовые ложки сметаны;

1 чайная ложка ванильного сахара;

½ чайной ложки корицы по желанию;

20 г сливочного масла для формы;

щепотка соли.

Как приготовить творожно-тыквенную запеканку

Тыкву очистите от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками. Переложите в кастрюлю, добавьте немного воды и готовьте под крышкой около 15–20 минут, пока мякоть не станет мягкой. Слейте оставшуюся жидкость, а тыкву измельчите блендером до однородного пюре. Дайте ему немного остыть.

Творог разомните вилкой или разбейте блендером, чтобы избавиться от крупных комочков. Добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, сметану и щепотку соли. Перемешайте до однородности.

Соедините творожную массу с тыквенным пюре. Добавьте манную крупу и, если нравится, немного корицы. Еще раз хорошо перемешайте и оставьте смесь на 15–20 минут, чтобы манка набухла.

Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите творожно-тыквенную массу и разровняйте поверхность.

Разогрейте духовку до 180 °C. Выпекайте запеканку примерно 40–50 минут, пока верх не схватится и слегка не подрумянится. Если середина остается слишком мягкой, дайте ей постоять в выключенной духовке еще 10 минут.

Готовую запеканку оставьте в форме до полного остывания: после этого она станет плотнее и будет лучше держать форму при нарезке.

Как сделать запеканку особенно нежной

Для этого рецепта лучше выбирать творог средней влажности. Если он слишком сухой, можно добавить еще одну ложку сметаны, а если очень влажный – предварительно откинуть его на сито. Важно также хорошо слить воду после приготовления тыквы: лишняя жидкость может сделать запеканку рыхлой и помешать ей пропечься.

Количество сахара можно регулировать по вкусу и в зависимости от сладости тыквы. Подавать запеканку можно со сметаной, натуральным йогуртом, медом или ягодным соусом.