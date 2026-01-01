Почему на деревьях появляются морозобоины

Одна из главных причин растрескивания коры – резкая смена дневных и ночных температур. Зимой в солнечные дни темная поверхность ствола нагревается, особенно с южной и юго-западной стороны. Клетки коры и наружных слоев древесины начинают прогреваться, тогда как ночью температура резко падает. При повторении таких циклов ткани испытывают нагрузку, из-за чего на стволе могут появиться продольные разрывы.

Дополнительный риск возникает во время сильных морозов, особенно если им предшествовала оттепель. Дерево не успевает приспособиться к резкому похолоданию, а ткани ствола оказываются уязвимыми к повреждениям.

Морозобоины чаще встречаются у молодых плодовых деревьев с тонкой корой. Однако пострадать могут и взрослые экземпляры, особенно если они ослаблены, имеют старые повреждения или растут в неблагоприятных условиях.

Иногда трещины возникают не только из-за температурных перепадов. Их появлению могут способствовать механические повреждения, неправильная обрезка, солнечные ожоги и особенности роста дерева.

Какие деревья больше подвержены морозобоинам

Особенно внимательно стоит следить за молодыми яблонями, грушами, сливами, вишнями и черешнями. У недавно посаженных деревьев кора еще недостаточно толстая, поэтому резкие изменения температуры могут повредить ее быстрее.

Опасность существует и для взрослых деревьев с оголенными участками ствола. Если кора повреждена, на ней есть дупла, трещины или следы солнечных ожогов, вероятность дальнейшего растрескивания увеличивается.

Многое зависит и от места посадки. Деревья на открытых участках, где стволы хорошо освещаются зимним солнцем и при этом подвергаются воздействию холодного ветра, нуждаются в дополнительной защите.

Как предупредить морозобоины зимой

Подготовку сада к зиме лучше начинать осенью, до наступления устойчивых морозов. Несколько простых мероприятий помогут уменьшить перепады температуры на поверхности ствола и снизить риск повреждения коры.

Побелить стволы и основания скелетных ветвей. Это один из основных способов профилактики морозобоин. Светлое покрытие отражает солнечные лучи, благодаря чему кора меньше нагревается днем и не испытывает столь резкого охлаждения ночью.

Для побелки используют специальные садовые составы или известковые растворы. Важно обрабатывать не только нижнюю часть ствола, но и основания крупных скелетных ветвей. Работы проводят в сухую погоду, когда температура позволяет покрытию закрепиться. Если осенняя побелка смылась дождями, перед зимой ее можно обновить.

Защитить молодые деревья от солнечных ожогов. Для этого стволы оборачивают специальными садовыми укрывными материалами, например, воздухопроницаемой мешковиной или белым агроволокном. Защитный слой должен пропускать воздух и не создавать условий для выпревания коры. Нельзя плотно обматывать ствол полиэтиленовой пленкой.

Провести влагозарядный полив. Если осень выдалась сухой, перед промерзанием почвы деревьям может понадобиться обильный полив. Достаточное количество влаги помогает растениям лучше перенести зимний период. Однако проводить его нужно с учетом типа почвы, возраста дерева и уровня грунтовых вод: переувлажнение также нежелательно.

Замульчировать приствольный круг. Слой органической мульчи помогает защитить корни от резких перепадов температуры. Для этого используют компост, перегной или сухую листву. Мульчу раскладывают вокруг дерева, оставляя небольшое свободное пространство непосредственно у ствола, чтобы кора не подпревала.

Избегать поздних азотных подкормок. Во второй половине сезона не стоит стимулировать активный рост молодых побегов азотными удобрениями. Не успевшие вызреть ветви и ткани хуже переносят зимние холода. Подкормки подбирают с учетом состояния дерева и сроков окончания вегетации.

Что делать, если на стволе уже появилась трещина

Если весной или во время зимней оттепели на коре обнаружилась морозобоина, важно оценить глубину и протяженность повреждения. Небольшая поверхностная трещина не всегда означает, что дерево погибнет: при благоприятных условиях оно способно постепенно восстановить поврежденные ткани.

Не стоит пытаться сразу замазывать любую трещину садовым варом или заливать ее краской. Сначала нужно понять, насколько сильно повреждена кора и есть ли отслоившиеся участки. Если края раны разошлись, а кора отслаивается, осторожно удаляют только полностью отмершие и свободно отделяющиеся фрагменты, не затрагивая здоровые ткани. Поврежденный участок очищают от грязи и рыхлых остатков коры, после чего дают ему подсохнуть. Нельзя пытаться силой соединить края глубокой трещины или срезать живую кору вокруг нее.

Если трещина широкая и глубокая, а поврежденная кора занимает значительную часть окружности ствола, дерево может оказаться под угрозой гибели. В таком случае применяют прививку мостиком: несколько черенков устанавливают над и под поврежденным участком так, чтобы они соединяли здоровые части коры и помогали восстановить движение питательных веществ. Эту процедуру обычно проводят весной, когда начинается сокодвижение.

После обработки поврежденное место регулярно осматривают. Если появляются признаки гниения, почернения или дальнейшего отмирания тканей, необходимо оценить, насколько жизнеспособно дерево.

Небольшие повреждения обычно оставляют под наблюдением, не травмируя здоровую кору. Особенно важно не допускать повторного травмирования участка: защищать его от солнечных ожогов, механических повреждений и вредителей.