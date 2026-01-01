Управляющие компании в сфере ЖКХ с 1 сентября будут общаться через мессенджер "Макс"

"Постановлением предусмотрена обязанность управляющих организаций осуществлять взаимодействие с собственниками и пользователями жилых помещений многоквартирных домов с помощью национального мессенджера "Макс", – говорится в разъяснениях Минстроя к документу.

Через мессенджер жильцы могут обращаться по вопросам коммунальных услуг, графиков ремонтных работ, состояния и работоспособности общедомового имущества. Пользователи имеют право на гарантированные и документально зафиксированные ответы.

Ведомство уточнило, что "Макс" рассматривается как дополнительный, а не единственный канал связи с управляющей компанией (УК). Собственники по-прежнему могут обратиться лично в офис УК или в МФЦ, а записаться на прием теперь можно и через мессенджер.

По данным Минстроя на конец августа, в "Максе" создано 12,5 тыс. информационных каналов, к домовым чатам присоединились 17,3 млн пользователей.