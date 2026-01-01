В 26 российских регионах установлены выплаты за долгий брак

В 2026 году выплаты за пребывание в браке более 50 лет предусмотрены в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, сообщает в пятницу, 28 августа 2026 года, РИА Новости со ссылкой на региональные законодательные акты.

Аналогичные меры действуют в Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Республиках Коми и Удмуртия, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Татарстане и Камчатском крае выплаты установлены только в столицах регионов – Казани и Петропавловске-Камчатском.

Одни из наиболее значительных сумм предусмотрены в Челябинской области. К знаку отличия "Семейное счастье" за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагаются выплаты в 50, 100 и 150 тыс. руб. соответственно. Условие – проживание в регионе не менее 15 лет и наличие поощрений.

В Москве для супружеских пар, отметивших юбилей после 1 января 2026 года, установлены следующие суммы: 29,6 тыс. руб. за 50 лет брака, по 37 тыс. руб. за 55 и 60 лет, по 44,4 тыс. руб. за 65 и 70 лет. В Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выплачивают по 50 тыс. руб. за 50-летний юбилей и по 70 тыс. руб. за 70-летний; в Петербурге дополнительно предусмотрена выплата за "коронную свадьбу" – 75 лет совместной жизни.

В Ставропольском крае единовременно выплачивают 100 тыс. руб. награжденным медалью "За сохранение семейных ценностей", состоящим в зарегистрированном браке 50, 55, 60, 65, 70 или 75 лет. Поощрение назначается в любую из указанных юбилейных дат, при этом в календарном году поддерживают не более ста семей.

В Калининградской области предусмотрено по 5 тыс. руб. за каждые 50, 60 и 70 лет брака. В Пензенской области та же сумма выплачивается однократно по случаю "золотой" свадьбы.

В Республике Коми установлен самый высокий возрастной ценз: 50 тыс. руб. получают пары, прожившие в браке 65 лет и более; дополнительное требование – не менее 20 лет проживания на территории республики.

В Северной Осетии выплаты носили разовый характер в 2025 году: по 25 тыс. руб. выплачивали в том числе за 25-летний юбилей, а также за 50 лет брака и более.

По данным государственной статистики, в настоящее время в России около 1,5 млн семей прожили в браке 50 и более лет. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, всего в стране насчитывается 38,4 млн семей.