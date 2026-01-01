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В 26 российских регионах установлены выплаты за долгий брак

На федеральном уровне пока нет единого закона, который бы регулировал выплаты за долгий совместный брак, при этом регионы могут самостоятельно устанавливать их. Все денежные поощрения носят единоразовый характер, суммы выплат варьируются от 5000 до 150.000 руб. в зависимости от региона и семейного стажа.

В 2026 году выплаты за пребывание в браке более 50 лет предусмотрены в Москве и Санкт-Петербурге, а также в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, Самарской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, сообщает в пятницу, 28 августа 2026 года, РИА Новости со ссылкой на региональные законодательные акты.

Аналогичные меры действуют в Приморском, Ставропольском и Хабаровском краях, Республиках Коми и Удмуртия, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. В Татарстане и Камчатском крае выплаты установлены только в столицах регионов – Казани и Петропавловске-Камчатском.

Одни из наиболее значительных сумм предусмотрены в Челябинской области. К знаку отличия "Семейное счастье" за 50, 60 и 70 лет совместной жизни прилагаются выплаты в 50, 100 и 150 тыс. руб. соответственно. Условие – проживание в регионе не менее 15 лет и наличие поощрений.

В Москве для супружеских пар, отметивших юбилей после 1 января 2026 года, установлены следующие суммы: 29,6 тыс. руб. за 50 лет брака, по 37 тыс. руб. за 55 и 60 лет, по 44,4 тыс. руб. за 65 и 70 лет. В Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах выплачивают по 50 тыс. руб. за 50-летний юбилей и по 70 тыс. руб. за 70-летний; в Петербурге дополнительно предусмотрена выплата за "коронную свадьбу" – 75 лет совместной жизни.

В Ставропольском крае единовременно выплачивают 100 тыс. руб. награжденным медалью "За сохранение семейных ценностей", состоящим в зарегистрированном браке 50, 55, 60, 65, 70 или 75 лет. Поощрение назначается в любую из указанных юбилейных дат, при этом в календарном году поддерживают не более ста семей.

В Калининградской области предусмотрено по 5 тыс. руб. за каждые 50, 60 и 70 лет брака. В Пензенской области та же сумма выплачивается однократно по случаю "золотой" свадьбы.

В Республике Коми установлен самый высокий возрастной ценз: 50 тыс. руб. получают пары, прожившие в браке 65 лет и более; дополнительное требование – не менее 20 лет проживания на территории республики.

В Северной Осетии выплаты носили разовый характер в 2025 году: по 25 тыс. руб. выплачивали в том числе за 25-летний юбилей, а также за 50 лет брака и более.

По данным государственной статистики, в настоящее время в России около 1,5 млн семей прожили в браке 50 и более лет. По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2021 году, всего в стране насчитывается 38,4 млн семей.

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Метки: брак выплаты юбилей
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