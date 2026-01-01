В Кремле объяснили, почему Путин помиловал Лерчек

"При принятии решения и подписании соответствующего указа глава государства руководствовался исключительно соображениями гуманности", – рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в субботу, 14 ноября 2026 года, ТАСС.

Как сообщил агентству один из адвокатов Чекалиной, после помилования она не должна платить назначенный судом штраф на сумму более 763 млн руб.

"По условиям помилования осужденная полностью освобождается от наказания. Исполнительное производство подлежит прекращению по ст. 103 закона об исполнительном производстве", – указал он. По его словам, блогер также теперь имеет право свободно пользоваться интернетом.

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков поблагодарил президента РФ Владимира Путина за ее помилование.

Дело Валерии Чекалиной

Уголовное дело против Валерии Чекалиной возбудили по обвинению в незаконном выводе за рубеж более 251,6 млн руб. с использованием документов с недостоверными сведениями о назначении платежей.

Суд первой инстанции установил, что Лерчек вместе с бывшим супругом Артёмом Чекалиным и бизнес-партнером Романом Вишняком продавали интернет-курсы, а вырученные деньги выводили на счета иностранной организации за рубеж. При этом они предоставляли кредитным организациям документы с заведомо ложными сведениями об основаниях и целях переводов.

В апреле 2026 года Чекалин был признан виновным по этому делу и приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн руб. Он признал фактические обстоятельства и раскаялся, но не согласился с юридической квалификацией нарушения закона: по его мнению, оно относилось к налоговой сфере.

В марте 2026 года рассмотрение дела в отношении Валерии Чекалиной приостановили после обнаружения у нее онкологического заболевания. У блогера был выявлен рак желудка четвертой стадии. Ей заменили домашний арест на запрет определенных действий. Гагаринский районный суд Москвы выделил дело Лерчек в отдельное производство.

В июле суд возобновил производство по делу и приговорил Лерчек к пяти годам условно. Блогера также обязали выплатить штраф на сумму более 763 млн руб. и запретили ей администрировать сайты на три года.

Женщина не признала вину. Мосгорсуд признал приговор законным. Защита объявила о намерении подать кассационную жалобу.

В конце октября Чекалина сообщила, что по результатам позитронно-эмиссионной томографии у нее обнаружили возобновившие рост метастазы. Медики рекомендовали ей рассмотреть возможность лечения в Китае. Для поездки за границу блогеру было необходимо получить разрешение суда.

12 ноября адвокат Чекалиной сообщил, что блогер направила прошение о помиловании президенту. Указ о помиловании Путин подписал 14 ноября. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.