В Москве четверг стал самым прохладным с начала лета

Причиной аномалии стал тыл уходящего циклона, принесший дожди и северный ветер.

Текущие показатели отстают от нормы августа и соответствуют началу сентября.

По данным метеорологов, текущая температура в столице оказалась на 6–7°C ниже климатической нормы. Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец назвал это похолодание "репетицией осени".

Из-за сильного порывистого ветра в Москве и Подмосковье был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Городские службы и МЧС официально призвали водителей не парковать машины под деревьями.

В пятницу, 14 августа, синоптическая ситуация в городе начнет меняться. Ночью похолодает до +8…+11°C при малооблачной погоде без осадков. Днем воздух прогреется чуть лучше, чем накануне, и столбики термометров достигнут +15…+17°C.

Местами еще возможен кратковременный дождь. Северо-западный ветер останется порывистым, со скоростью до 11–15 метров в секунду.

Полноценное летнее потепление вернется в Москву ближе к выходным.