В Москве и области 12 ноября пойдет мокрый снег

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +1...+3°C. В ночь на пятницу, 13 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах от нуля до +2°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +2°C, ночью около нуля.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер южный, в разное время его скорость составит от 2 до 7 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 741 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 67–82%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Погода предзимняя и для большинства метеозависимых людей некомфортная и нагрузочная на организм человека, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от низкой до умеренной, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка, возможно, невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.