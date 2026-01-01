В Москве и области 13 ноября пройдут дожди и усилится ветер

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +4...+6°C. В ночь на пятницу, 13 ноября 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +2...+4°C. В Московской области дневная температура в среднем составит +5°C, ночью около +3°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер южный, в разное время его скорость составит от 5 до 10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 740 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 81–96%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

В такую погоду недомогание или ухудшение самочувствия могут наблюдаться у людей с сердечной и легочной недостаточностью, бронхиальной астмой. Возможно обострение воспалительных заболеваний суставов и кожи, подчеркивают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность в основном умеренная, возможны вспышки класса Х. Геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. Радиационная обстановка, возможно, невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.