В Москве и области 28 августа пройдет небольшой дождь

Температура воздуха

Днем термометры в российской столице покажут +18...+20°C. В ночь на субботу, 29 августа 2026 года, температура воздуха будет держаться в границах +9...+11°C. В Московской области днем в среднем около +18°C, ночью – около +10°C.

Ветер, осадки, атмосферное давление, влажность

Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северный с переходом в северо-западный, в разное время его скорость составит от 3 до 8 м/с.

Атмосферное давление в середине дня достигнет 757 мм рт. ст., влажность значительную часть дня будет держаться в диапазоне 53–90%, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Климатический комфорт и геомагнитная активность

Метеопатические реакции и симптомы ухудшения самочувствия могут отмечаться у лиц с вегетососудистой дистонией, гипертонической болезнью, страдающих приступами мигрени, что может быть связано с повышенным атмосферным давлением и температурными колебаниями. С приходом осени меняется не только погода, но и привычный ритм жизни, практически здоровые и неметеозависимые люди безболезненно приспосабливаются к изменениям в природе.

Сезонные перемены отражаются на здоровье, особенно на психологическом состоянии, непросто приходится людям пожилого возраста и детям, при наличии хронических заболеваний и снижении адаптационных возможностей организма.

В этот период года важно соблюдать обычный режим дня, не прекращать занятия спортом, поддерживать привычный уровень активности. Не стоит пренебрегать рекомендациями врача по профилактике и лечению имеющихся хронических заболеваний, отмечают специалисты портала "Метеоновости".

Солнечная активность от умеренной до высокой, ожидаются вспышки класса Х. Геомагнитное поле возможно слабо возмущенное. Радиационная обстановка в основном невозмущенная, сообщает Институт прикладной геофизики имени академика Фёдорова.