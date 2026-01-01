"Учитывая тот факт, что в ближайшие 7–10 дней среднесуточная температура воздуха также ожидается ниже нулевой отметки, можно говорить о начале сегодня метеорологической зимы", – отметил синоптик.

Леус добавил, что в столице зима по метеокритериям стартовала с опозданием на 12 дней относительно средней многолетней даты.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина ранее прогнозировала, что в начале недели высота снежного покрова в Москве составит от двух до четырех сантиметров.

Что такое метеорологическая зима

Метеорологическая зима – это период года, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво опускается ниже 0°C (обычно не менее пяти дней подряд), а также формируется постоянный снежный покров. По многолетней статистике, в Москве она наступает в середине ноября. Но в 2026 году из-за аномально теплой осени метеозима началась позже.