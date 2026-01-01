"Федеральная служба судебных приставов добилась устойчивого снижения числа исполнительных производств по взысканию алиментов. За последние 10 лет их количество сократилось на 185 тысяч. При этом общая сумма выплат постоянно растет. Только за последние пять лет она превысила 349 миллиардов рублей", – сообщил Аристов в интервью "Известиям", опубликованном в пятницу, 20 ноября 2026 года.

Говоря о перспективах усиления ответственности алиментщиков, директор ФССП напомнил международный опыт. "Например, в Чили должники не могут продать движимое и недвижимое имущество, получить загранпаспорт, баллотироваться на выборные должности или занимать руководящие посты в госорганах, пока не выполнят обязательства перед детьми. Похожие ограничения действуют и в Мексике, где, помимо перечисленного, неплательщики алиментов лишены возможности получить кредит в банке, а с трудоустройством у них возникнут проблемы не только в государственных, но и в частных компаниях", – рассказал он.

По словам Аристова, за девять месяцев 2026 года приставы завели более 72 тыс. административных дел за неуплату. А против тех, на кого это не подействовало, возбудили около 40 тыс. уголовных дел. Ограничение выезда за рубеж помогло вернуть детям более 35 млрд руб., а запрет садиться за руль – еще 14 млрд руб.

Открытый реестр злостных неплательщиков алиментов в России существует почти полтора года, он официально заработал 25 мая 2025 года. Первоначально в него было внесено 190 тыс. человек. Запись о неплательщике остается общедоступной до полного погашения всей суммы задолженности или отмены судебных актов.