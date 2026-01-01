Таблички устанавливали по поручению командования вооруженных сил, сообщила газета Svenska Dagbladet. По данным издания, знаки изготовили по стандартам НАТО, которые предписывают изображать механизированную технику, но не регламентируют точный внешний вид силуэтов.

"Изображения техники на знаках призваны символизировать типовую гусеничную механизированную машину и колесную машину. И мы заметили, что один из значков очень похож на Т-80", – заявил изданию Кристиан Ролл из управления материально-технического обеспечения Вооружённых сил Швеции.

По информации Svenska Dagbladet, знаки сейчас демонтируют и изготавливают новые с более обобщенным изображением танка.

Швеция вступила в НАТО 7 марта 2024 года, став 32-м членом Альянса. Заявку она подала вместе с Финляндией весной 2022 года.

Т-80 – советский основной боевой танк, принятый на вооружение в 1976 году. Он стал первым в мире серийным танком с газотурбинной силовой установкой. Машину разработали в конструкторском бюро Кировского завода в Ленинграде. Силуэт Т-80 действительно является узнаваемым для советской школы танкостроения, он имеет ряд характерных деталей, по которым его легко отличить от других машин.