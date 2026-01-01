Ямпольская предложила усилить контроль за нелегальными показами голливудского кино

Советник президента России, председатель Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России Елена Ямпольская заявила о необходимости усилить общественный контроль за кинопрокатом.

"Возможно, надо еще какие-то организации наделить полномочиями общественного контроля, затем с передачей этих сведений в Минкульт и в правоохранительные органы... Для меня совершенно очевидно, что решение пора принимать", – цитирует Ямпольскую "Прайм" в четверг, 13 августа 2026 года.

Что называют нелегальными кинопоказами

Речь идет прежде всего о случаях, когда фильмы демонстрируются публично без необходимых разрешений, прокатного удостоверения или с нарушением авторских и смежных прав.

Самая распространенная схема – "предсеансовое обслуживание". Зрителю формально продают билет на короткометражный или документальный фильм (у которого есть прокатное удостоверение), а перед ним "бесплатно" демонстрируют голливудский блокбастер. Иногда создают отдельное юридическое лицо, которое формально и проводит сеанс с пиратской копией – так кинотеатр дистанцируется от нарушения.

Само по себе отсутствие фильма в официальном российском прокате не означает автоматически, что любой его показ является незаконным: значение имеют права на публичную демонстрацию, наличие прокатного удостоверения и другие требования законодательства.

Как устроен контроль за кинопоказами сейчас

В России публичный показ фильма регулируется законодательством о государственной поддержке кинематографии. Для демонстрации фильма в кинотеатрах, как правило, требуется прокатное удостоверение, которое выдает Министерство культуры.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Кроме того, незаконное использование произведения может повлечь ответственность в соответствии с законодательством об авторских правах.

Минкультуры сейчас является основным государственным органом, контролирующим соблюдение требований в сфере кинопроката.