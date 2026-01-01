Задания ЕГЭ в ближайшее время не претерпят серьезных изменений – Кравцов

Кравцов отметил, что задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируется усложнять или упрощать, пишет РБК.

Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко призвал усложнить ЕГЭ из-за роста числа стобалльников. В 2026 году более 10 тысяч выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, что стало рекордом за всю историю экзамена.

"Когда возникает большое количество стобалльников, то это означает, что надо менять правила игры. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить уровень всех ребят и распределение по этим уровням", – заявил Фурсенко.

В Рособрнадзоре, в свою очередь, рассказали, что не ставят перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ.

"По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними", – пояснили в ведомстве.

Как менялся ЕГЭ в России?