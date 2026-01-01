Задания ЕГЭ в ближайшее время не претерпят серьезных изменений – Кравцов

Кравцов отметил, что задания Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не планируется усложнять или упрощать, пишет РБК.
Ранее помощник президента РФ Андрей Фурсенко призвал усложнить ЕГЭ из-за роста числа стобалльников. В 2026 году более 10 тысяч выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, что стало рекордом за всю историю экзамена.
"Когда возникает большое количество стобалльников, то это означает, что надо менять правила игры. И не надо бояться того, что средний балл уменьшится. Потому что главная задача – это определить уровень всех ребят и распределение по этим уровням", – заявил Фурсенко.
В Рособрнадзоре, в свою очередь, рассказали, что не ставят перед собой задачу усложнения содержания ЕГЭ.
"По мере выхода государственных учебников содержание экзаменационных материалов синхронизируется с ними", – пояснили в ведомстве.
Как менялся ЕГЭ в России?
- 2001–2008 годы: экспериментальный период. Экзамен впервые провели в 2001-м в пяти регионах. В заданиях преобладала тестовая часть (выбор одного варианта из четырех). С каждым годом к системе подключалось все больше субъектов РФ.
- 2009 год: официальный статус. ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников России и единственным способом поступить в вуз. Были определены два обязательных предмета: русский язык и математика.
- 2014 год: революция безопасности. После масштабных сливов ответов в интернет в 2013-м систему контроля полностью перестроили. В аудиториях появились видеокамеры общего и крупного планов, на входах в ППЭ – металлоискатели, а бланки заданий начали печатать прямо в аудиториях.
- 2015–2021 годы: содержательная реформа. Из экзаменов полностью убрали тестовую часть (блок А), где можно было угадать ответ. Математику разделили на два уровня: базовый (для аттестата) и профильный (для вузов).
- В устную часть иностранных языков ввели блок "Говорение" с записью на микрофон. Экзамен по информатике (КЕГЭ) полностью перевели в компьютерную форму.
- 2024–2026 годы: вариативность и современные стандарты. Выпускникам предоставили законное право пересдать один предмет по выбору в тот же год до окончания приемной кампании вузов. Минпросвещения утвердило перенос акцента с обществознания на историю (с 2027-го она станет приоритетным вступительным предметом для многих гуманитарных направлений).