Подать заявление можно до 1 февраля 2026 года, сообщили в Рособрнадзоре во вторник, 24 ноября. Записаться на ЕГЭ могут:

одиннадцатиклассники;

ученики, заканчивающие обучение в школах экстерном;

обладатели аттестата об окончании 11-го класса;

студенты колледжей и учащиеся иностранных школ, которые уже получили среднее общее образование или завершат его в текущем учебном году.

Подать заявление может сам участник, если у него есть подтвержденная учетная запись на "Госуслугах". За несовершеннолетнего ребенка документ имеют право отправить только родитель или законный представитель.

Люди с ограничением по здоровью и выпускники колледжей вместо ЕГЭ могут выбрать государственный выпускной экзамен или сочетать обе формы экзаменов. При подаче заявления им будет доступен выбор формы экзамена.

Сервис записи на ЕГЭ запустили на "Госуслугах" в 2025 году в 20 пилотных регионах. Сейчас он доступен уже в 53 регионах. Также на портале будет размещен тренажер для подготовки к ЕГЭ: в 2026 году он был запущен в тестовом режиме по двум предметам, а к началу кампании 2027 года должен заработать по всем 16 предметам.

В будущем через "Госуслуги" можно будет получить уведомление о месте сдачи ЕГЭ, узнать результаты экзамена, посмотреть скан своей работы, подать апелляцию и ознакомиться с итогом ее рассмотрения. Отдельные сервисы уже доступны в пилотных регионах, а полный перевод услуг для участников ЕГЭ на "Госуслуги" планируется завершить к 2028 году.

Следует отметить, что для Московского региона и Санкт-Петербурга действует другой порядок записи на ЕГЭ. В столице регистрация на ЕГЭ осуществляется через портал mos.ru, в Подмосковье – через mosreg.ru. В Петербурге регистрация организована через сайт ege.spb.ru.

Согласно проекту расписания государственных экзаменов на 2027 год досрочный период ЕГЭ планируется провести с 19 марта по 19 апреля, основной – с 1 июня по 9 июля, дополнительный – с 3 по 24 сентября. В октябре Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2027 году.