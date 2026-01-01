С 2027 года ЕГЭ переведут на Linux, к 2028-му все сервисы заработают на портале Госуслуг

По его словам, в прошедшую кампанию 34 региона уже опробовали работу на Linux, система показала готовность, поэтому принято решение о полном переходе на нее в 2027 году.

К 2028 году все сервисы, связанные с участием в ЕГЭ, станут доступны гражданам на портале Госуслуг, а сервисы для организаторов экзаменов и обработки результатов переведут на единую цифровую платформу "ГосТех". Уже сейчас часть решений работает в пилотных регионах.

Через Госуслуги можно будет подать заявление на участие в ЕГЭ и итоговом сочинении (изложении), получить уведомление о месте сдачи, узнать результаты, посмотреть скан своей работы, подать апелляцию и ознакомиться с итогом ее рассмотрения. Также на портале запустят тренажер для подготовки к ЕГЭ: в 2026 году он был запущен в тестовом режиме по двум предметам, а к началу кампании 2027 года должен заработать по всем 16 предметам.

Круглинский напомнил, что в прошедшую экзаменационную кампанию подать заявление на участие в ЕГЭ через Госуслуги могли школьники из 20 регионов, сейчас эта возможность есть уже более чем в 50 регионах. Он поблагодарил все территории, участвовавшие в пилотах.

Также, как указал Круглинский, к настоящему моменту завершено общественно-профессиональное обсуждение проектов расписаний ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2027 год; в ближайшее время соответствующие приказы направят на регистрацию в Минюст РФ. Основной период ЕГЭ-2027 пройдет с 1 июня по 9 июля, основной период ОГЭ – со 2 июня по 5 июля.

Проект расписания был представлен в конце октября, его общественное обсуждение должно было продлиться до 10 ноября.