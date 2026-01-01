"Арсенал" согласился продать Мартина Субименди в "Челси" за €90 млн

На чемпиона мира 2026 года уже появился первый серьезный претендент внутри Английской премьер-лиги. Предметный интерес к игроку проявляет "Челси". Об этом сообщает TEAMtalk.

Боссы "Арсенала" планируют выручить с продажи 27-летнего футболиста фиксированную сумму в €90 млн. При этом рыночная стоимость испанца, по оценкам аналитического портала Transfermarkt, на данный момент составляет около €75 млн.

Действующий контракт полузащитника рассчитан на долгий срок – до лета 2030 года, что позволяет продавцам диктовать свои финансовые условия.

Главным инициатором приглашения Субименди в "Челси" выступает главный тренер Хаби Алонсо, который давно восхищается игровым стилем своего соотечественника.

Руководство "синих" рассматривает Мартина как прямую замену дорогостоящему Энцо Фернандесу. Переговоры по трансферу испанца активизировались на фоне жесткого ультиматума, который боссы "Челси" выдвинули другим клубам, претендующим на покупку самого Фернандеса.

Карьера Мартина Субименди

Мартин Субименди родился в Сан-Себастьяне и является воспитанником "Реал Сосьедад". Он пришел в систему баскского клуба в 12-летнем возрасте и прошел все ступени юношеских команд.

Четыре года полузащитник набирался опыта в дубле под руководством Хаби Алонсо, который тогда тренировал молодежь "Сосьедада" и сформировал игровой стиль футболиста.

В первой команде Ла Лиги Субименди дебютировал весной 2019 года. Уже через сезон испанец стал незаменимым стержнем полузащиты и главным диспетчером команды.

В 2021 году он помог родному клубу завоевать первый за 34 года крупный трофей – Кубок Испании, обыграв в историческом финале принципиальных соперников из "Атлетика" Бильбао.

Благодаря стабильной игре в чемпионате Испании и еврокубках полузащитник привлек внимание топ-клубов Европы. Всего за основную команду "Реал Сосьедад" он успел отыграть 188 официальных матчей, в которых забил восемь мячей и отдал девять результативных передач, заработав репутацию одного из лучших опорников поколения.

Международная карьера игрока развивалась параллельно клубным успехам. В 2021 году в составе олимпийской сборной Испании он завоевал серебряную медаль на Играх в Токио. В том же году Субименди впервые вызвали в главную национальную команду страны, где он долгое время считался основным дублером суперзвезды "Манчестер Сити" Родри.

Главный карьерный взлет Мартина случился на чемпионате Европы 2024 года в Германии. В финальном матче против сборной Англии Родри получил тяжелую травму и не смог выйти на второй тайм. Вышедший на замену Субименди полностью зацементировал центр поля, сдержал атаки британцев и помог Испании выиграть золото Евро, обратив на себя внимание скаутов из Английской премьер-лиги.

Летом 2026 года футболист закрепил за собой статус звезды мирового уровня, став со своей сборной победителем чемпионата мира.