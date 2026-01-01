Встреча на "УГМК-Арене" завершила домашнюю серию уральского клуба. Счет на седьмой минуте в большинстве открыл нападающий гостей Даниил Гутик с передач Джоуи Кина и Павла Порядина.

Хозяева отыгрались на 33-й минуте усилиями защитника Кейла Клэга. В концовке второго периода арбитры отменили гол форварда екатеринбуржцев Адама Ружички, а в овертайме хозяева не сумели реализовать численное преимущество.

В серии послематчевых бросков победу хозяевам принес точный бросок Александра Шарова, тогда как вратарь "Автомобилиста" Евгений Аликин отразил все три попытки "Спартака". По ходу встречи Аликин справился с 21-м броском, а голкипер красно-белых Иван Федотов – с 32.

Победа стала для команды Алексея Кудашова четвертой подряд, а очки уральцы набирают в пяти играх кряду. Клуб поднялся на четвертое место в таблице Восточной конференции и имеет 31 очко после 26 матчей.

"Спартак", потерпевший седьмое поражение в последних 10 встречах, идет четвертым на Западе, набрав 33 очка в 28 играх. Ранее команды встречались 26 сентября, тогда "Автомобилист" также был сильнее (4:2).

В следующем туре "Спартак" 19 ноября на выезде сыграет с казанским "Ак Барсом". Татарскую команду накануне пополнил 37-летний чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина Евгений Дадонов, вернувшийся в КХЛ после 12 сезонов в НХЛ. Однако форвард присоединится к казанцам только в декабре после решения вопросов с переездом семьи в Россию.

"Автомобилист", в день матча со "Спартаком" подписавший контракт с канадским форвардом Кайлом Олсоном, 20 ноября отправится в гости к новосибирской "Сибири", за которую недавно дебютировали экс-игроки НХЛ Алекс Гальченюк и Эвандер Кейн.