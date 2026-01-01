"Барселона" продает Феррана Торреса в ПСЖ за €50 млн

Руководство сине-гранатовых получит от парижан фиксированную денежную компенсацию в размере €50 млн.

По данным источников, сам футболист хотел перейти только в парижскую команду. Официальное соглашение было достигнуто сторонами после нескольких дней переговоров.

Торрес не принимал участия в последних тренировочных сессиях сине-гранатовых. Руководство "Барселоны" дало игроку официальное согласие пропустить занятия, так как юридические отделы клубов уже завершают финальный обмен трансферными документами.

Испанский нападающий подпишет с парижским грандом долгосрочный контракт. Главным инициатором трансфера выступил главный тренер ПСЖ Луис Энрике, который лично настаивал на покупке соотечественника.

Действующий контракт испанца с каталонцами был рассчитан до лета следующего года.

Карьера Феррана Торреса

Ферран Торрес – воспитанник испанской "Валенсии", в академию которой он пришел в шестилетнем возрасте. Дебютировав за основной состав в ноябре 2017 года, полузащитник стал первым игроком 2000 года рождения в матчах Ла Лиги.

За три сезона в родном клубе он закрепился в основе, выиграл Кубок Испании и провел 97 официальных встреч.

Летом 2020 года футболист перешел в английский "Манчестер Сити" под руководство Пепа Гвардиолы. В Англии Торрес переквалифицировался из флангового полузащитника в центрального нападающего. За полтора года в составе "горожан" он забил 16 голов в 43 матчах, выиграл золотые медали Премьер-лиги и Кубок английской лиги, а также дошел до финала Лиги чемпионов.

В январе 2022 года "Барселона" выкупила форварда у английского клуба. В составе каталонцев Торрес отыграл четыре с половиной сезона, выиграв чемпионат и Суперкубок Испании.

Всего за "блауграну" нападающий провел 207 официальных матчей, в которых забил 65 мячей и отдал 23 результативные передачи, разделив в последнем сезоне звание лучшего бомбардира команды с Ламином Ямалем.

В составе национальной сборной Испании Торрес сначала прошел все юношеские и молодежные структуры, выиграв чемпионаты Европы в категориях до 17 и до 19 лет. В главной сборной страны он дебютировал в сентябре 2020 года и стал бронзовым призером Евро-2020.

Главным триумфом в его международной карьере стал чемпионат мира 2026 года, где именно гол Торреса в дополнительное время финального матча против Аргентины принес испанцам титул мировых чемпионов.