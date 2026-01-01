ЦСКА вырвал победу у "Трактора" в овертайме матча КХЛ

Гости начали без раскачки. Уже на четвертой минуте Марат Хайруллин открыл счет, однако форвард хозяев Никита Сошников быстро восстановил равновесие.

Под занавес первого периода Максим Мамин вновь вывел москвичей вперед. "Трактор" и не думал сдаваться – в следующем игровом отрезке неудержимый Сошников оформил дубль и вернул челябинцев в игру.

В основное время заброшенных шайб зрители больше не увидели, а точку в этом "валидольном" противостоянии на 65-й минуте поставил точный бросок Роберта Хэмилтона.

Для красно-синих этот успех стал уже третьим кряду. Благодаря ударному отрезку армейцы набрали 31 очко в 21 матче и единолично возглавили турнирную таблицу Западной конференции.

Уральцы же никак не могут выбраться из подвала таблицы – с 19-ю баллами после 21-го тура они осели на предпоследнем, 10-м месте Востока.

Впереди у команд новые серьезные испытания. Уже 3 ноября ЦСКА ждет еще один тяжелейший выездной матч против магнитогорского "Металлурга", а "Трактор" попробует реабилитироваться перед своими болельщиками 4 ноября, когда примет дома казахстанский "Барыс".