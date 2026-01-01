Дарья Касаткина уступила Зейнеп Сёнмез на старте турнира WTA-1000

Встреча продолжалась 2 часа 13 минут. За это время Касаткина выполнила четыре эйса и совершила 10 двойных ошибок, в то время как Сёнмез реализовала шесть из семи брейк-пойнтов.

В следующем раунде турецкая теннисистка встретится с 10-й ракеткой мира Амандой Анисимовой из США.

Дарья Касаткина официально сменила спортивное гражданство в начале 2026 года после получения паспорта Австралии, где она тренировалась последние годы. Спортсменка объяснила переход желанием беспрепятственно выступать на международных соревнованиях и получить постоянную логистическую базу.

На текущий момент Касаткина занимает 61-е место в мировом рейтинге, тогда как ее соперница Зейнеп Сёнмез располагается на 52-й строчке.

Для Сёнмез, которая только начинает закрепляться в основном туре WTA, эта победа стала одной из важнейших в сезоне и позволила взять реванш у Касаткиной за поражение на майском "Ролан Гаррос".

Турнир в Цинциннати является ключевым этапом подготовки к Открытому чемпионату США (US Open) и имеет общий призовой фонд более $7,4 млн.