Ключевым стал дубль форварда Николая Голдобина (25-я и 36-я минуты), а до этого счет в дебюте встречи открыл Василий Атанасов (третья минута) и еще одну шайбу забросил защитник Сергей Сапего (33-я).

После четвертого пропущенного гола тренерский штаб сочинцев заменил вратаря Петра Андреянова на Дамира Шаймарданова.

Хозяева сократили отставание усилиями Егора Петухова, который вернулся в состав после пропуска четырех матчей и отличился на 39-й и 49-й минутах (второй раз – в большинстве с передачи Никиты Гусева).

Окончательный счет установил нападающий СКА Василий Глотов, забросив пятую шайбу гостей на 55-й минуте после пасов Юрия Журавлева и Рокко Гримальди.

Ворота петербуржцев в этой встрече защищал Артемий Плешков.

После этой игры "Сочи", впервые в сезоне потерпевший пять поражений подряд, занимает 10-е место в таблице Западной конференции с 17-ю очками после 29 матчей.

СКА под руководством Андрея Разина одержал вторую победу кряду и вернулся в зону плей-офф, поднявшись на восьмую строчку Запада (30 очков в 28 встречах).

В следующем матче СКА 25 ноября примет в Санкт-Петербурге ярославский "Локомотив", а "Сочи" 26 ноября дома сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".

В другом матче дня "Спартак" не смог обыграть "Нефтехимик". Команда из Татарстана проигрывала в трех турах подряд и смогла переломить ситуацию.