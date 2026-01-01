Экс-президент FIFA Блаттер обрушился с жесткой критикой на своего преемника Инфантино

По словам Блаттера, Джанни Инфантино "говорит национальным ассоциациям: если вы выберете меня, вы получите гораздо больше денег, чем имели до сих пор". "Люди в FIFA рассказывают мне, что никому не позволено ездить с ним в одном лифте", – рассказал бывший спортивный функционер изданию Spiegel.

Блаттер утверждает, что Инфантино изменился после знакомства с президентом США Дональдом Трампом и "решил, что ему суждено монополизировать самый популярный вид спорта в мире".

В качестве возможной замены президента федерации Блаттер назвал действующего главу World Athletics (Международная ассоциация легкой атлетики. – "Профиль") Себастьяна Коу. Он также предложил сократить полномочия президента FIFA или сделать его роль номинальной. "Инфантино больше не признает никаких границ. Он просто многое не осознает. Возможно, кто-то должен направить его в психиатрическое отделение", – заявил бывший руководитель FIFA.

Ранее ряд европейских федераций отозвали свою поддержку Инфантино на предстоящих выборах в марте 2027 года. Причиной стали планы FIFA продать часть коммерческих прав на чемпионат мира внешним инвесторам, от которых организации на фоне скандала пришлось отказаться. Главу FIFA также критиковали за тесные контакты с Трампом и скандал с отменой удаления форварда сборной США Фоларина Балогуна на чемпионате мира.

Сам Блаттер занимал пост главы FIFA в период с 1998 по 2015 год и ушел в отставку на фоне крупнейшего в истории организации коррупционного скандала. При Блаттере право проведения турниров получили Россия и Катар, что впоследствии вызвало волну обвинений в коррупции. Он также подозревался в мошенничестве и нецелевом расходовании средств, но оба обвинения были сняты.