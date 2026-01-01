Проспект проекта на 25 страниц подготовил банк JP Morgan, ранее участвовавший в неудачной попытке запуска Суперлиги Европы. Планировалось продать 20% новой компании американскому инвестору Джошуа Кушнеру, при этом ФИФА намеревалась сохранить не менее 50% акций FFE.

Схема предполагала долгосрочную выгоду для инвесторов: источник издания утверждает, что выплаты могли идти до 96 лет. Базовый цикл прав составлял 12 лет и продлевался бы на последующие периоды при отсутствии "существенных нарушений" условий договора.

Через восемь лет после создания FFE допускалось IPO, что дало бы директорам и акционерам возможность зафиксировать прибыль. Руководство FFE должно было получать до 5% от прибыли компании.

Управление проектом прописывалось отдельно: совет директоров из семи человек, председателем становился президент ФИФА Джанни Инфантино с правом решающего голоса. В совет также планировалось включить генерального секретаря ФИФА.

Оценка стоимости и условия неустойки

Первоначальная оценка стоимости FIFA Forward Enterprise (FFE) составляла $20 млрд, а за счет продажи миноритарной доли фонду Джошуа Кушнера Thrive Capital федерация рассчитывала привлечь до $4,2 млрд.

В документах также прописывалась жесткая защита интересов инвесторов: в случае срыва сделки или переговоров с конкурентами в течение года ФИФА обязывалась выплатить фонду неустойку в размере 1,25% от оценки компании – около $250 млн.

Кроме того, несмотря на сохранение контрольного пакета за федерацией, частные акционеры получали право вето на крупные коммерческие контракты.

Внутренняя секретность и неведение финотдела ФИФА

Из утекших внутренних записок следует, что проект готовился в закрытом режиме. В служебном документе от 18 июля отмечалось, что тендер среди потенциальных покупателей не проводился "ввиду уникального характера предложения", а собственный финансовый департамент ФИФА не был напрямую посвящен в детали соглашения.

Позже, когда члены совета ФИФА потребовали раскрыть документацию по несостоявшейся сделке, руководство федерации согласилось предоставить доступ к бумагам только при условии личного приезда в штаб-квартиру в Цюрихе и подписания соглашения о неразглашении.

Реакция конфедераций, угроза бойкота ЧМ-2030 и суды

Инициатива, впервые обнародованная в конце июля вскоре после завершения чемпионата мира – 2026, вызвала резкий протест со стороны УЕФА, Азиатской конфедерации футбола (АФК) и КОНКАКАФ.

Конфедерации обвинили руководство ФИФА в непрозрачности и пригрозили бойкотом ЧМ-2030, после чего в начале августа от проекта официально отказались. При этом разбирательства вокруг FFE продолжаются. В ноябре американский суд отклонил ходатайство структур ФИФА, пытавшихся заблокировать иск УЕФА с требованием раскрыть переписку и документы JP Morgan и Thrive Capital по этой сделке.

Позиция самой ФИФА

В самой федерации в ответ на публикации документов заявили, что бонусная программа в размере 5% предназначалась исключительно для наемного менеджмента FFE и не распространялась на чиновников ФИФА, а спортивные правила, календарь и формат турниров оставались бы под полным контролем организации.

Привлеченные средства планировалось направить в программу развития футбола, по которой каждая национальная ассоциация могла получить до 20 миллионов долларов на инфраструктуру.