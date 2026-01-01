Германия и еще 6 сборных отказались утверждать расписание МЧМ по хоккею из-за России

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"Мы понимаем, что решение не может быть найдено в одночасье. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас неприемлемо", – цитирует Лутца РБК.

По словам функционера, федерации как минимум семи стран отказались утвердить новое расписание МЧМ после включения в него сборной России. Среди этих семи федераций был и DEB.

МЧМ-2027 в Канаде: даты, города и состав групп

Молодежный чемпионат мира по хоккею среди игроков до 20 лет пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир (провинция Альберта). Это 51-й по счету турнир под эгидой IIHF. Действующим чемпионом мира является сборная Швеции, завоевавшая золото на предыдущем первенстве в США.

Матчи турнира примут две ледовые площадки – арена "Роджерс Плэйс" в Эдмонтоне, где также состоятся полуфиналы и матч за золото, и "Мерчант Крейн Центриум" в Ред-Дире. На групповом этапе 10 сборных разделены на два квинтета. В группу A вошли команды Швеции, США, Финляндии, Словакии и Германии.

В группе B, согласно обновленному календарю IIHF, должны сыграть сборные Канады, Чехии, Швейцарии, Латвии и России. По четыре лучшие команды из каждой группы выйдут в четвертьфинал, а сборные, занявшие последние места, встретятся в стыковом матче за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Отстранение и вердикт CAS: как сборная России добилась возвращения на турниры IIHF

Российские национальные команды были отстранены от всех международных соревнований под эгидой IIHF весной 2022 года. В дальнейшем организация несколько раз продлевала эти санкции, ссылаясь на соображения безопасности при проведении турниров с участием россиян. Очередное решение о сохранении запрета на сезон 2026/27 Совет IIHF принял в июле 2026 года.

В ответ на это 25 августа Федерация хоккея России (ФХР) обратилась с апелляцией в CAS. По итогам слушаний, прошедших по ускоренной процедуре, 30 октября 2026 года CAS полностью удовлетворил требования ФХР и отменил пять резолюций Совета IIHF, препятствовавших участию сборных.

Арбитры пришли к выводу, что IIHF не представила достаточных доказательств существования угроз безопасности, которые могли бы юридически обосновать дальнейший недопуск команд по уставу самой федерации. Вердикт CAS вступил в силу немедленно, поэтому руководство IIHF было вынуждено приступить к возвращению российских сборных в календарь соревнований.

Соперники по группе и угроза бойкота: с какими проблемами столкнулась IIHF при возвращении России

В обновленном календаре молодежного чемпионата мира 2027 года сборная России заняла место исключенной команды Норвегии, которая оказалась худшей по рейтингу и была переведена в первый дивизион. Россияне попали в группу B, где на предварительном этапе должны сыграть в Эдмонтоне против сборных Канады, Чехии, Швейцарии и Латвии. Стартовый матч российской команды запланирован на 26 декабря 2026 года против Чехии, а 27 декабря она должна встретиться со Швейцарией.

Однако проведение этих игр оказалось под угрозой срыва из-за позиции соперников. Федерация хоккея Швейцарии официально объявила, что команда не выйдет на лед против россиян, но продолжит выступление на турнире. В Латвии встречи с российскими сборными запрещены на законодательном уровне, а представители Чехии также публично заявляли о нежелании играть с Россией. Кроме того, о готовности бойкотировать матчи с российской командой ранее говорили в федерациях Швеции и Финляндии, выступающих в группе A.

Согласно регламенту IIHF, за отказ от выхода на лед команде засчитывается техническое поражение со счетом 0:5, а при намеренном срыве матча ей также грозит дисквалификация с турнира. В сложившейся ситуации сборная России рискует пройти групповой этап без реальной игровой практики, что ставит под угрозу спортивный принцип соревнований.

Визовый барьер Канады и ультиматум ФХР: почему МЧМ-2027 могут перенести или отменить

Главным препятствием для возвращения российской сборной на лед стала позиция властей Канады, принимающей чемпионат мира. Премьер-министр страны Марк Карни заявил, что российские и белорусские спортсмены не смогут представлять свои государства на соревнованиях на канадской территории. Правительство Канады официально уведомило IIHF об отказе выдавать визы игрокам и членам делегации сборной России.

Ограничения оказались тотальными: запрет распространяется даже на тех российских хоккеистов, которые выступают в североамериканских юниорских лигах и уже имеют действующие канадские визы. При этом канадские власти подчеркнули, что сборная России не будет допущена к турниру даже в нейтральном статусе.

В ответ ФХР направила в IIHF письмо с требованием обеспечить участие национальной команды в МЧМ-2027, руководствуясь регламентом международной федерации. Если провести чемпионат с участием россиян в Канаде невозможно, ФХР настаивает на переносе турнира в другую страну. Глава ФХР Владислав Третьяк также заявил, что в случае визового саботажа IIHF должна применить санкции к канадской стороне или отменить соревнования.