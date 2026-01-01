По данным источника, следующим летом в контракте 23-летнего футболиста активируются отступные. Ранее сообщалось, что к Мусияле присматриваются "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль".

По данным инсайдера Sky Sport Germany Флориана Плеттенберга, наличие пункта об отступных в новом соглашении Мусиалы до 2030 года (подписанном в феврале 2025 года) ранее не афишировалось, однако стало предметом обсуждения на недавнем заседании наблюдательного совета мюнхенцев.

По информации европейских СМИ, сумма выкупа летом 2027 года составит €175 млн (около £147 млн), а к 2029 году снизится до €100 млн. При этом сам футболист получает в "Баварии" около €25–26 млн в год до вычета налогов, входя в число самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Проблемы со здоровьем у Мусиалы обострились в августе 2026 года, когда он дважды за четыре дня терял сознание прямо во время предсезонных матчей. Позднее почетный президент "Баварии" Ули Хенесс уточнил, что у хавбека диагностирована форма эпилепсии – неврологическая дисфункция, которую нельзя вылечить полностью, но можно контролировать медикаментозно.

Кроме того, в последние два месяца футболист восстанавливался после мышечной травмы (но 20 ноября все же вышел на замену в матче Бундеслиги с "Кельном"). Несмотря на критику со стороны Румменигге, Хенесса и гендиректора Яна-Кристиана Дрезена, сам Мусиала, по данным Sky, намерен остаться в Мюнхене и не планирует уходить.

Для 23-летнего хавбека переезд в АПЛ может стать возвращением в страну, где он вырос: в детстве Мусиала переехал из Германии в Великобританию, восемь лет занимался в академии лондонского "Челси" (с 2011 по 2019 год) и выступал за юношеские сборные Англии, прежде чем в 16-летнем возрасте перешел в систему "Баварии" и выбрал сборную Германии.

Помимо "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Ливерпуля", за ситуацией следит и сам "Челси".