Министр спорта Германии призвал не решать вопрос участия России в ЧМ по хоккею через отказ в визах

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Рауэ, который накануне выступил на заседании спортивного комитета немецкого парламента, оставил открытым вопрос о выдаче виз членам национальной хоккейной команды РФ.

"Нельзя навязать политическое решение с помощью виз", – сказал при этом министр.

По его словам, отказ в выдаче въездных документов "ничего не решает для федерации хоккея с шайбой и не гарантирует успешного проведения чемпионата мира".

Где и когда пройдет чемпионат мира по хоккею 2027 года

Мировое первенство по хоккею с шайбой среди мужских команд пройдет в Германии с 13 по 30 мая 2027 года. Страна примет турнир в девятый раз в истории – в последний раз чемпионат проходил здесь в 2017 году совместно с Францией.

Матчи примут три арены в трех городах: "ПСД Банк Доум" (PSD Bank Dome) в Дюссельдорфе, "САП-Арена" (SAP Arena) в Мангейме и футбольный стадион "Фельтинс-Арена" (Veltins-Arena) в Гельзенкирхене. В Гельзенкирхене, где стадион переоборудуют под хоккейную площадку вместимостью более 50 тыс. зрителей, состоится матч открытия между сборными Германии и Швейцарии. Решающие игры плей-офф, включая полуфиналы и финал, пройдут в Дюссельдорфе.

Согласно первоначальному регламенту, в турнире должны принять участие 16 национальных сборных. Путевки на первенство получили команды Германии (на правах хозяйки), США, Канады, Швеции, Финляндии, Швейцарии, Чехии, Словакии, Латвии, Дании, Норвегии, Австрии, Словении, Венгрии, а также Казахстана и Украины, поднявшихся из первого дивизиона. Вопрос о возможном включении сборной России в число участников и изменении сетки соревнований пока остается открытым.

Почему Россию возвращают на международные хоккейные турниры

IIHF отстранила сборные России от участия в соревнованиях под своей эгидой в феврале 2022 года. Впоследствии совет федерации несколько раз продлевал санкции, ссылаясь на соображения безопасности при проведении турниров. Очередное решение о недопуске российских команд к соревнованиям сезона 2026/27 было принято 27 июля 2026 года.

Федерация хоккея России (ФХР) оспорила это постановление в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне. 30 октября арбитраж удовлетворил апелляцию ФХР и отменил решение совета IIHF, разрешив российским сборным участвовать в турнирах сезона 2026/27. В пресс-релизе CAS указал, что доводы международной федерации, касающиеся вопросов безопасности и других рисков, не подкреплены достаточными доказательствами.

В руководстве IIHF выразили разочарование и несогласие с позицией арбитража. В организации отметили, что интеграция сборной России в уже сформированные турниры потребует сложных организационных и технических решений, касающихся форматов, расписания, логистики и безопасности.

Реакция организаторов ЧМ-2027 на решение CAS и угроза бойкота

Перспектива участия сборной России в чемпионате мира 2027 года вызвала жесткое сопротивление со стороны ряда европейских федераций и принимающей стороны. Хоккейные союзы Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Латвии заявили о намерении бойкотировать матчи с участием россиян, а оргкомитет соревнований и Немецкий хоккейный союз не исключили возможности отказа от проведения первенства. Кроме того, ряд коммерческих спонсоров IIHF предупредил о возможном пересмотре рекламных контрактов.

В ответ на это в Министерстве спорта РФ и Федерации хоккея России заявили, что команда не намерена отказываться от выступления на мировом первенстве. Российская сторона настаивает на строгом соблюдении регламента IIHF, согласно которому сборные, отказавшиеся выйти на лед, должны получить технические поражения, а страна-хозяйка в случае препятствования въезду участников может лишиться права на проведение турнира.