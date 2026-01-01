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  3. Мирра Андреева победила Арину Соболенко на итоговом турнире WTA

Мирра Андреева победила Арину Соболенко на итоговом турнире WTA

Первая ракетка России обыграла свою соперницу из Республики Беларусь в матче группового этапа Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США) со счетом 6:4, 6:0. Для россиянки это вторая подряд победа на турнире.

Андреева в настоящее время является третьей ракеткой в рейтинге WTA, а Арина Соболенко – второй, в этом сезоне она уступила первое место рейтинга, которое удерживала более 100 недель, и продолжает терять очки. После этого матча россиянка имеет все шансы стать второй ракеткой мира по итогам сезона.

Эта встреча стала первой на уровне WTA после финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в марте 2025 года, где россиянка выиграла в трех сетах. Ранее Соболенко заявляла о желании взять реванш на Итоговом турнире.

В нынешнем сезоне Андреева выиграла три турнира, включая Ролан Гаррос, и впервые в карьере вошла в топ-3 мирового рейтинга. Итоговый турнир WTA завершится 15 ноября.

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Метки: теннис
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