Мирра Андреева победила Арину Соболенко на итоговом турнире WTA

Андреева в настоящее время является третьей ракеткой в рейтинге WTA, а Арина Соболенко – второй, в этом сезоне она уступила первое место рейтинга, которое удерживала более 100 недель, и продолжает терять очки. После этого матча россиянка имеет все шансы стать второй ракеткой мира по итогам сезона.

Эта встреча стала первой на уровне WTA после финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе в марте 2025 года, где россиянка выиграла в трех сетах. Ранее Соболенко заявляла о желании взять реванш на Итоговом турнире.

В нынешнем сезоне Андреева выиграла три турнира, включая Ролан Гаррос, и впервые в карьере вошла в топ-3 мирового рейтинга. Итоговый турнир WTA завершится 15 ноября.